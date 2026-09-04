MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı

İŞTE MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlığı bu hafta bir kez daha kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ayşe oldu. Ayşe, eleme potasına Şadi'yi gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda bir kez daha eleme oylaması gerçekleştirildi. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı ise Cansu oldu.