Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı

MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giden isimler belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı - Resim: 1

Heyecanını hız kesmeden sürdüren MasterChef Türkiye 2026'nın dün akşam yayınlanan bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda, mutfağa çıktı.

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MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı - Resim: 2

Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği yemekleri rakibinden daha başarılı hazırlayan mavi takım, dokunulmazlığı kazanırken, MasterChef eleme potasına kimin gittiği sorusu ise kırmızı takımda yapılan oylamayla yanıt buldu.

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MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı - Resim: 3

Peki, son bölümde MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu gecede yaşanalar...

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MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı - Resim: 4

İŞTE MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlığı bu hafta bir kez daha kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ayşe oldu. Ayşe, eleme potasına Şadi'yi gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda bir kez daha eleme oylaması gerçekleştirildi. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı ise Cansu oldu.

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MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı - Resim: 5

Önceki bölümde iki eleme adayı daha belli olmuştu:

1. eleme adayı: Muhammed
2. eleme adayı: Koray
3. eleme adayı: Şükran

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MasterChef'te eleme potası karıştı: Oylamadan bakın kimler çıktı - Resim: 6

4. eleme adayı: Emre
5. eleme adayı: Şadi
6. eleme adayı: Cansu

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