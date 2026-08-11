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Hürmüz Boğazı’nda devam eden belirsizlik, petrol fiyatları üzerinden küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Brent ham petrol pazartesi sabahı yüzde 0,47 yükselişle 83,94 dolar seviyesinde işlem gördü.

Asya borsalarında haftaya alımlarla başlanırken Avrupa ve ABD vadeli piyasalarında aynı iyimserlik görülmedi. Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri yatırımcıların risk iştahını sınırladı.

PETROL YÜKSELİRSE ENFLASYON ENDİŞESİ ARTABİLİR

Brent petrolün 84 dolar seviyesine yakın seyretmesi, ABD’de enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri güçlendiriyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin hizmet ve lojistik maliyetlerine yansıması, temmuz ayı enflasyonunu yukarı çekebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanması halinde enerji kaynaklı maliyet baskısının altın ve diğer riskli varlıklar üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Kâr satışlarının etkisiyle geri çekilen gram altın ise 6.600 lira seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

İRAN GELİŞMESİ PETROL PİYASASINDA İZLENİYOR

Reuters'ın haberlerine göre ABD, İran-Umman anlaşmasının açıklanmasının ardından İran'a uyguladığı ablukayı kaldırmayı planlıyor.

Söz konusu gelişme enerji piyasalarında İran kaynaklı arz beklentileri açısından yakından takip ediliyor. Ancak İran arzının Brent petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü etkisinin henüz somutlaşmadığı ve anlaşmanın kesin zaman çizelgesinin netleşmediği belirtiliyor.

ABD İSTİHDAM VERİSİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen cuma açıklanan ABD istihdam raporu da küresel piyasaların gündeminde. Temmuz ayında beklenmedik bir istihdam kaybı yaşanırken önceki iki aya ilişkin verilerin aşağı yönlü revize edilmesi, Fed’in eylül toplantısına ilişkin faiz beklentilerini değiştirdi.

İstihdam verilerinin ardından Fed’in faiz politikasına ilişkin fiyatlamalar yeniden şekillenirken, yüksek petrol fiyatları enflasyon cephesinde yeni bir risk oluşturuyor.

Enerji maliyetlerinin yükselmesi, ABD Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesini uzatabilir ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalması ihtimalini güçlendirebilir.

DOLAR/TL 47,71 SEVİYESİNDE

Türkiye’de ise dolar/TL pazartesi sabahı 47,7158 seviyesinde seyrediyor. Fed’in faiz indirimini erteleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, Türk lirası üzerindeki dış baskının devam etmesine ve TCMB’nin hareket alanının sınırlanmasına neden olabilir.

BIST 100 endeksinde ise küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle sınırlı bir seyir bekleniyor.

GÖZLER 13 AĞUSTOS’TAKİ ABD ENFLASYONUNDA

Haftanın en kritik verisi 13 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak ABD temmuz ayı TÜFE verisi olacak.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Ancak verilen metne göre bu tahmin tek bir kaynağa dayanıyor ve resmi konsensüs henüz netleşmiş değil.

ABD TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed’in faiz politikasına ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesi ve küresel hisse senetleri ile gelişen piyasa varlıklarında satış baskısının artması beklenebilir.

TÜFE’nin yüzde 3,4’ün üzerinde gerçekleşmesi durumunda dolar/TL’de 48,00 seviyesinin test edilme ihtimali de gündeme gelebilir.

Perşembe günü ÜFE takip edilecek

14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de piyasaların radarında olacak.

ÜFE verisi, petrol fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetleri ve arz tarafı üzerindeki etkisini değerlendirmek açısından önem taşıyor. TÜFE ve ÜFE verilerinin birlikte değerlendirilmesiyle Fed’in eylül ayındaki kararına ilişkin piyasa beklentilerinin bu hafta önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.