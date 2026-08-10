Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçişe ilişkin görüşmeler sürerken, Tahran yönetiminin öne sürdüğü şartlar piyasadaki iyimserliği zayıflattı.

Asya işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 1 artışla 84,4 dolar seviyesine yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,8 değer kazanarak 78,8 dolara çıktı.

HÜRMÜZ’DE UMUT AZALDI, ARZ KORKUSU ARTTI

Geçtiğimiz hafta İran ile Umman arasında alternatif bir deniz yolu oluşturulabileceğine yönelik açıklamalar petrol piyasasında kısa süreli rahatlama sağlamıştı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin “anlaşmaya yakın” mesajına rağmen, teknik düzenlemenin boğazın tamamen açılacağı anlamına gelmediğinin vurgulanması beklentileri tersine çevirdi.

İRAN’DAN ABD’YE AĞIR ŞARTLAR

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması için ABD’ye yönelik kapsamlı şartlar sundu. Bu şartlar arasında bölgedeki askeri baskının sona erdirilmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor.

Ayrıca İran, limanlara yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını ve savaş zararlarının tazmin edilmesini talep ediyor. Bu talepler, kısa vadede anlaşmaya varılmasını zorlaştırıyor.

TANKER SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Diplomatik süreç devam ederken bölgedeki güvenlik riskleri de artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi National Oil Company’ye ait bir tankerin Hürmüz Boğazı’nda füze ile hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Son dönemde tanker saldırılarına ilişkin artan iddialar, enerji şirketleri ve sigorta sektöründe risk algısını yeniden yükseltti.

GÜNLÜK 6 MİLYON VARİLLİK KAYIP

Hürmüz Boğazı’ndaki aksama küresel petrol arzını doğrudan etkiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, boğazdan geçen petrol miktarı 2025’in son çeyreğinde günlük 20,7 milyon varil seviyesindeyken, 2026’nın ilk çeyreğinde 14,6 milyon varile geriledi.

Bu düşüş, günlük yaklaşık 6 milyon varillik arz kaybına işaret ediyor. Hürmüz Boğazı normalde küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin taşındığı kritik bir geçiş noktası olma özelliğini koruyor.

PETROLÜN YÖNÜNÜ NE BELİRLEYECEK?

Piyasalar şimdi iki kritik gelişmeye odaklanmış durumda: İran ile Umman arasında yürütülen geçiş düzenlemesinin kapsamı ve ABD’nin İran’ın taleplerine vereceği yanıt.

Uzmanlara göre, tanker trafiğinin güvenli şekilde artması fiyatları aşağı çekebilirken, gerilimin sürmesi durumunda petrol fiyatlarında yeni yükselişler görülebilir.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikaları üzerinde de belirleyici olmaya devam ediyor.