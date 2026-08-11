Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos)

Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos)

Altın fiyatları küresel koşulların etkisiyle artmaya devam ediyor. Saat 05.00'te 6 bin 800 lirayı aşan gram altın, şu saatlerde 6 bin 780 liradan işlem görüyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 1

ABD-İran arasındaki savaşta gerilimin nispeten azalması, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olumlu söylemler ve altındaki satış trendinin gerilemesinin etkisiyle altın fiyatları yeniden uçuşa geçti.

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 2

10 Ağustos Pazartesi gününü 6 bin 656 liradan açan gram altında 1 günlük yükseliş 124 lira oldu.

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 3

Peki 11 Ağustos Salı günü Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira oldu? İşte güncel rakamlar

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 4

Gram altın
Alış:6 bin 703 lira
Satış: 6 bin 780 lira

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 5

Çeyrek altın
Alış: 10 bin 912 lira
Satış: 11 bin 58 lira

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 6

Yarım altın
Alış: 21 bin 815 lira
Satış: 22 bin 92 lira

6 11
Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 7

Tam altın
Alış: 43 bin 627 lira
Satış: 44 bin 28 lira

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 8

22 Ayar gram altın
Alış: 6 bin 123 lira
Satış: 6 bin 334 lira

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 9

18 Ayar gram altın
Alış: 4 bin 946 lira
Satış: 4 bin 947 lira

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 10

14 Ayar gram altın
Alış: 3 bin 679 lira
Satış: 4 bin 894 lira

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Altın fiyatları uçuşa geçti: Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları (11 Ağustos) - Resim: 11

Veriler Investing'ten anlık olarak çekilmiş olup, yatırım tavsiyesi taşımamaktadır.

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