Çerçeve yasa olarak isimlendirilen PKK'lılara siyaset yolunu açan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. İYİ Parti grup olarak teklife ret verdi.

Genel Kurul konuşmaları sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'nun konuşması Meclis'e damga vurdu. Türkoğlu kürsüye gelddiğinde, "Bizim 7 bin 500 şehidimizin adına şerh düşeceğiz. Hepsinin adını okuyacağım. Bu şehitlerimizin ailesine ne diyeceksiniz? Nasıl hesap vereceksiniz? dedi. Türkoğlu'nun "Bu gazi Meclis'te sizin katillerinizi affediyorlar. Nasıl hesap vereceksiniz siz?" diye seslendiği sırada MHP sıraları Genel Kurul'u boşalttı.

"BEBEK ŞEHİTLER VAR DEDİK, KATİLİNİN ONAYIYLA NASIL YASA ÇIKARIRSINIZ?"

Bebekler var dedik, bu adam bebek katili cani dedik. Onun tarafıyla Meclis'e yasa getirdiniz yasa

CELAL ADAN ARA VERDİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan, Türkoğlu'nun şehitlerin ismini okumaya başlamasının ardından Türkoğlu'nun mikrofonunu kapattı ve önergeyi oylamaya sunmak istedi. Bunun üzerine İYİ Partili katip Rıdvan Uz, "Şehidi kesmeyelim, ara verelim" dedi. Adan bunun üzerine "Ne yapıyor bu? Ne yapacak şimdi? Şehit bizim şehidimiz sen ne diyorsun?" diyip ara verdi.

DERVİŞOĞLU ALNINDAN ÖPTÜ

Meclis araya girdikten sonra Genel Kurul salonu boşaldı. Müsavat Dervişoğlu, Türkoğlu'nu alnından öperek kürsüden aldı. İYİ Parti grubu daha sonra Genel Kurul'u terk etti.