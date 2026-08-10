Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’daki hedeflere yönelik saldırıların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

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PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Açıklamada, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan Nijnekamsk (Tübenkama) kentindeki Taneko petrol rafinerisinin hedef alındığı ifade edildi. Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı kaydedildi.

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LOJİSTİK MERKEZLER DE HEDEFTEYDİ

Ukrayna ordusu, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’da işgal altında tuttuğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bulunan Rus ordusuna ait lojistik merkezlere de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

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BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Son saldırı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.