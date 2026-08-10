Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’daki hedeflere yönelik saldırıların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Açıklamada, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan Nijnekamsk (Tübenkama) kentindeki Taneko petrol rafinerisinin hedef alındığı ifade edildi. Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı kaydedildi.

LOJİSTİK MERKEZLER DE HEDEFTEYDİ

Ukrayna ordusu, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’da işgal altında tuttuğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bulunan Rus ordusuna ait lojistik merkezlere de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Son saldırı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.