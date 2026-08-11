Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, 11 Ağustos Salı raporunu açıkladı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli olacak. Öğlede Akdeniz iç kesimlerinde yağış beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar saatte 30-50 km'ye ulaşacak. Yurdun güney ve batısında ise yüksek sıcaklık sürecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

06:00 - 12:00 (Sabah) Günün ilk saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kısa süreli sağanak geçişleri görülürken; Marmara'nın batısı, Çanakkale ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeydoğudan 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

12:00 - 18:00 (Öğle) Öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışlı alanlar Doğu Anadolu geneline, İç Ege-Akdeniz geçiş hattına ve Doğu Akdeniz'in yükseklerine yayılacak. Öte yandan Trakya, İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Kuzey Ege’deki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

18:00 - 24:00 (Akşam) Akşam saatlerinde yağışlı sistem doğuya doğru çekilerek etkisini azaltıyor. Yağışların Ordu-Giresun çevresi ile Doğu Anadolu’nun doğu vilayetlerinde yerel gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Kuzey Ege ve Çanakkale hattında kuvvetli rüzgar varlığını korurken, yurdun büyük bölümünde hava açık ve az bulutlu geçecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

00:00 - 06:00 (Gece) Gece saatleriyle birlikte yağışlı hava dalgası yurdu büyük ölçüde terk ediyor. Yalnızca Ordu ve Rize çevrelerinde hafif ve yerel sağanak geçişleri beklenirken, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

11 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

21 29
Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 29
Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

23 29
Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 31 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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