ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da İran-İsrail geriliminin ardından ilan edilen kırılgan ateşkes sürecinin devam ettiği kritik dönemde, yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra Çin’e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre Trump, siyasi danışmanları, üst düzey bakanları ve Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan geniş bir heyetle birlikte 3 günlük temaslarda bulunmak üzere Pekin’e ulaştı.

Trump’ın ziyareti, ABD’den Çin’e lider düzeyinde yapılan ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor. Eski Başkan Joe Biden görev süresi boyunca Çin’i ziyaret etmezken, Washington’dan Pekin’e son devlet başkanlığı ziyareti Trump’ın ilk döneminde 2017 yılında gerçekleşmişti.

ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller da yer aldı. Hazine Bakanı Scott Bessent’in ise Güney Kore’nin başkenti Seul’de Çin ile yürütülen ekonomi görüşmelerinin ardından Pekin’e geçtiği bildirildi.

ABD’Lİ DEV ŞİRKETLERİN CEO’LARI DA HEYETTE

Trump’a eşlik eden iş dünyası heyetinde toplam 17 Amerikan şirketinin temsilcisi bulunuyor. Heyette, Elon Musk, Tim Cook ve Jensen Huang gibi teknoloji dünyasının dikkat çeken isimleri de yer aldı.

Trump’ın eşi Melania Trump ziyarete katılmazken, oğlu Eric Trump ve gelini Lara Trump’ın Pekin programında yer alacağı belirtildi.

ABD Başkanı için yarın sabah Tiananmen Meydanı’nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Trump’ın programında Gök Tapınağı ziyareti ve onuruna düzenlenecek resmi akşam yemeği de bulunuyor.

15 Mayıs sabahında iki liderin yeniden bir araya gelerek çay buluşması gerçekleştirmesi beklenirken, Trump’ın çalışma yemeğinin ardından ABD’ye dönmesi planlanıyor.

GÜNDEMDE ORTA DOĞU KRİZİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI VAR

Trump’ın Pekin ziyareti, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede yükselen gerilim ve devam eden kırılgan ateşkes sürecinin gölgesinde gerçekleşiyor.

Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ziyaret, Trump’ın İran merkezli kriz nedeniyle Washington’da kalma kararı sonrası ertelenmişti. Görüşmelerde Orta Doğu’daki gelişmelerin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

İki liderin özellikle küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki son durumu değerlendireceği ifade ediliyor.

TİCARET GERİLİMİ MASADA

Ziyaret kapsamında ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar da ele alınacak.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamaları ile Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrol hamleleri nedeniyle son yıllarda ciddi gerilim yaşamıştı.

Taraflar, ticaret krizini çözmek amacıyla geçen yıl boyunca Cenevre, Londra, Stockholm, Madrid ve Kuala Lumpur’da bir dizi müzakere gerçekleştirmişti. Görüşmelerde karşılıklı tarifelerin 90 günlük periyotlarla iki kez askıya alınması konusunda uzlaşı sağlanmış, son turda ise ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne yönelik geçici mutabakat çerçevesi üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

GEÇİCİ UZLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trump ile Şi Cinping’in 30 Ekim 2025’te Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki taraf, ticaret krizine ilişkin daha olumlu mesajlar vermeye başlamıştı.

Görüşme sonrasında taraflar, karşılıklı uygulanan yüzde 24’lük ek tarifelerin 10 Kasım 2025 itibarıyla bir yıl süreyle ertelenmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Çin yönetimi, fentanil ve öncül maddelerinin ihracat denetimini artırma sözü verirken, ABD tarafı da bu gerekçeyle uygulanan yüzde 20’lik ek gümrük vergisini yüzde 10’a düşürme kararı almıştı.

ABD ve Çin ekonomi heyetleri, Trump’ın ziyareti öncesinde son olarak Fransa’nın başkenti Paris ve bugün Güney Kore’nin başkenti Seul’de temaslarını sürdürdü.