Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi

Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi

Önceki açıklamalarında Kanada’yı 51, Grönland’ın 52, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

Haberi Paylaş
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaştı.

1 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 2

Resimde, Venezuela'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu görüldü.

2 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 3

Trump, paylaşımında, "51. eyalet" ifadesini kullandı.

3 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 4

"CİDDİ ŞEKİLDE DÜNÜYORUM"

Trump, ABD basınına 11 Mayıs'ta verdiği röportajda, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü belirterek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

4 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 5

Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.

5 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 6


Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

6 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 7

VENEZUELA'YA OCAKTAKİ ASKERİ MÜDAHALE

ABD, 3 Ocak'ta askeri müdahale düzenlediği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.
Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

7 8
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi - Resim: 8

ŞUBAT AYINDA KANADA’YA 51 EYALET DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Grönland’ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız” dedi. Daha sonra Trump, “Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapmak istemedim. Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’nci eyalet olacak, Venezuela da 53’üncü olabilir” ifadelerini kullandı.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro