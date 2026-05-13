ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaştı.
Trump’tan yeni hedef: Venezuela’yı ABD haritasına ekledi
Önceki açıklamalarında Kanada’yı 51, Grönland’ın 52, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" olarak gösteren bir görsel paylaştı.
Resimde, Venezuela'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu görüldü.
Trump, paylaşımında, "51. eyalet" ifadesini kullandı.
"CİDDİ ŞEKİLDE DÜNÜYORUM"
Trump, ABD basınına 11 Mayıs'ta verdiği röportajda, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü belirterek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.
Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.
Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.
VENEZUELA'YA OCAKTAKİ ASKERİ MÜDAHALE
ABD, 3 Ocak'ta askeri müdahale düzenlediği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.
Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.
ŞUBAT AYINDA KANADA’YA 51 EYALET DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Grönland’ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız” dedi. Daha sonra Trump, “Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapmak istemedim. Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’nci eyalet olacak, Venezuela da 53’üncü olabilir” ifadelerini kullandı.