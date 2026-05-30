Borsa İstanbul'da Mayıs ayının son seans gününün geride kalmasıyla birlikte, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şampiyon hisseler kuruşu kuruşuna netleşti. BIST genelinde yapılan kapsamlı değerlendirmede, listenin zirvesine yerleşen Özata Denizcilik, sadece bir ayda yüzde 435,95'lik akılalmaz bir yükselişe imza atarak piyasayı sarstı.

Enerji, teknoloji ve gıda hisselerinin uçuşa geçtiği Mayıs ayı borsa raporunda, 5 hisse yatırımcısının parasını tam katına katladı. İşte borsada bu ayın en çok kazandıran o hisseleri ve getiri oranları...

Özata Denizcilik (OZATD)

% 435,95

Birleşim Grup Enerji (BIGEN)

%192,39

DMR Unlu Mamuller (DMRGD)

%107,82

YEO Teknoloji (YEOTK)

%106,14

Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA)

%100,66

Europower Enerji (EUPWR)

%87,53

Anel Elektrik (ANELE)

%86,84

Empa Elektronik (EMPA)

%83,11

Girişim Elektrik (GESAN)

%63,14