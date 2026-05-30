İzmir'in Selçuk ilçesinde zeytin fiyatlarıyla gündeme gelen bir işletme, Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takıldı. Sosyal medyada ve basında yer alan haberler üzerine harekete geçen ekipler, zeytinin tanesini 50 liradan satışa sunan işletme hakkında inceleme başlattı.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu işletmenin Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini belirtti.
DENETİMDE 4 ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan dört farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı uygulamalar belirlendi. Tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı.
Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin korunması ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.
DOSYA HAKSIZ FİYAT KURULUNA GÖNDERİLDİ
İdari yaptırımın yanı sıra, işletmeyle ilgili dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Kurulun yapacağı inceleme sonucunda, işletme hakkında ek yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve tüketici mevzuatına aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.