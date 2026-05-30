AK Parti kulislerinde, yükselen yaşam maliyetleri ve emeklilerin uğradığı refah kaybının iktidar oylarında yol açtığı düşüşe karşı yeni stratejiler tartışılıyor. Parti içinden edinilen bilgilere göre, ekim ayında en düşük emekli aylığının 36 bin TL düzeyine yükseltilmesini hedefleyen geniş çaplı bir yasa çalışmasının masaya gelebileceği, bu hamleden hemen sonra ise kasım ayında bir erken seçime gidilmesi ihtimalinin tekrar masaya yatırılabileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AK Parti’de ekonomi yönetiminin hazırlayacağı olası sosyal destek paketleri ile seçim takvimin birlikte ele alındığı ifade ediliyor. Parti kulislerinde, özellikle emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli kesimlerde yaşanan memnuniyetsizliğin son kamuoyu araştırmalarında da belirgin şekilde görüldüğü dile getiriliyor. Kulislerde konuşulan senaryoya göre, yılın son çeyreğinde emeklilere yönelik kapsamlı bir gelir düzenlemesi yapılması, ardından da oluşacak siyasi atmosferin ölçülmesi planlanıyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 36 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneğinin masada olduğu iddia ediliyor.

‘EMEKLİNİN GÖNLÜ ALINMAYA ÇALIŞILIYOR'

Parti kaynakları, son yerel seçimlerden bu yana emeklinin iktidara yönelik tepkisinin sürdüğünü, özellikle sabit gelirli kesimlerde ekonomik sıkıntıların siyasi tercihlere doğrudan yansıdığını dile getiriyor. AKP kulislerinde, "Emekli memnun edilmeden seçim denkleminde avantaj sağlamak zor" değerlendirmesinde bulunuluyor. Bu nedenle emeklilere yönelik maaş artışının yanı sıra bazı ek destek paketlerinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Enerji desteği, kira yardımı ve sosyal yardım başlıklarının da tartışıldığı söyleniyor.

'BELİRLEYİCİ OLAN EKONOMİK GÖSTERGELER OLACAK'

Buna karşın parti yönetiminde erken seçim hususunda henüz mutabakat sağlanabilmiş değil. Bazı üst düzey yetkililer, makroekonomik verilerde somut bir düzelme yaşanmadan sandık başına gitmenin büyük bir risk barındırdığını ileri sürerken; diğer bazı figürler ise yapılması planlanan maaş zamları ile sosyal yardımların oluşturacağı pozitif havanın, vakit kaybetmeden seçime dönüştürülmesinin daha faydalı olacağı görüşünü taşıyor.

AK Parti koridorlarında dillendirilen senaryoya göre, ekim ayında ilan edilmesi beklenen ekonomik destek paketlerinin halk üzerindeki etkisi yakından takip edilecek. Yapılacak anketlerde iktidar bloğuna yönelik oylarda bir yükseliş trendi yakalanması durumunda, kasım ayında erken seçim alternatifi çok daha ciddi bir biçimde masaya konulacak.

Parti içindeki bazı kaynakların, nihai adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendireceği kamuoyu araştırmalarına göre atılacağını vurguladığı, bu doğrultuda sonbahar döneminin siyasi arenada oldukça dinamik ve hareketli geçeceği belirtiliyor.