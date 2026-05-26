Güne yüzde 0,08 artışla 13.902,62 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 13.920,85 puanı görürken, en düşük seviyesini kapanışta test etti. Aynı gün BIST 30 endeksi de yüzde 2,05 düşüşle 15.493,67 puana geriledi.

SEKTÖRLERDE GENEL DÜŞÜŞ

Piyasa genelinde satış baskısı hissedilirken, sektör endekslerinin tamamı günü ekside kapattı.

Teknoloji endeksi: %3,78 düşüş

Sanayi endeksi: %1,39 düşüş

Hizmetler endeksi: %0,54 düşüş

Mali endeks: %0,24 düşüş

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 26’sı değer kazanırken, 68’i geriledi. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında ASELSAN, Astor Enerji, Europower Enerji, Ford Otomotiv ve Akbank yer aldı.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Emtia ve döviz piyasalarında ise dikkat çeken hareketler yaşandı.

Altının ons fiyatı 4.517 dolar seviyesinde işlem gördü

Avro/dolar paritesi: 1,1640

Sterlin/dolar paritesi: 1,3480

Dolar/yen paritesi: 159,2

Enerji piyasasında ise Brent petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 artarak 96,4 dolara çıktı.

Analistler, küresel gelişmelerin etkisiyle piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtirken, yatırımcıların özellikle jeopolitik riskler ve makroekonomik verileri yakından takip ettiğini ifade ediyor.