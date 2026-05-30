Özgür Özel’in CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapacağı bayramlaşma nedeniyle partililer ve vatandaşlar alana geldi.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada; Özgür Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. Erken saatlerden itibaren vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Güvenpark ve çevresine gelmeye başladı. İl Başkanlığı binasına ise Özgür Özel'in posteri asıldı.

Muhabirimiz Eda Erdağı'nın aktardığı bilgilere göre, Güvenparka çıkan yol üzerinde iki farklı noktada toma bekliyor. Yol ise tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Özgür Özel'in konuşması şu şekilde;

Mübarek Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Bugün buraya bayramlaşmaya, kucaklaşmaya ve

helalleşmeye geldik. Bugün buraya yeniden birbirimize sarılmaya, yeniden umuda sarılmaya, hep beraber

dostlarımıza birbirimizi... dost olmayanlara kararlılığımızı göstermeye geldik.

(Hain Kılıçdaroğlu sloganları üzerine) Değerli Ankaralılar, sizi anlıyorum. Öfkenizi anlıyorum. Ancak bugün

öfke sözleri değil; umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın,

"İktidar!" diye haykırmanın günüdür!

Partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca, Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi.

Mallarına el kondu. Partinin kapısı kapatıldı. Partinin genel başkanları hapse atıldı. İl başkanları suikaste

uğradı, şehit edildi. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne

yetmedi!

Tarihte ilk kez... Tarihte ilk kez Cumhurbaşkanlığında bir partinin genel başkanı otururken, 24 yıl boyunca

her seçimi kazanmışken, hiç seçim kaybetmemişken; bu ses Cumhuriyet Halk Partisi, bir partili

cumhurbaşkanını yendiği için, yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için, bir güç, devleti elinde tutan

kötücül bir akıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin umuduna, Türkiye'de seçimle iktidarı değiştirme umuduna, yani

cumhuriyetin en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk

Partisi'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır, kayyum getirmektedir!

"ÖZEL, KILIÇDAROĞLU MESELESİ DEĞİLDİR, ERDOĞAN..."

Değerli... Değerli arkadaşlar. Keşke... Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin

iç meselesi olsa. Keşke bu mesele parti içi bir tartışma olsa. Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya

koyalım. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu

meselesi değildir! Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'la milletin meselesidir!

Polis otobüsleri kenarlarda bekliyor ve kalabalık meydana yürüyor.