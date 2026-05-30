Lighthouse Reports’un dünya çapında bir vize işleme devi olan VFS’nin faaliyetlerine odaklandığı çalışmanın Türkiye ayağıyla ilgili yazı dizisi, bu küresel şirketin Türkiye’deki stratejik iş ortağı Halis Ali Çakmak’ın AKP ile ilişkileriyle devam ediyor.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, Halis Ali Çakmak'ın vize süreçlerinde rakipsiz hale gelmesi 2019 yılındaki bir yönetmelik değişikliğiyle gerçekleşti. Resmi Gazete’nin 30 Nisan 2019 tarihli nüshasında Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelikte şirketlere yetki verme yetkisi Dışişleri Bakanı’na verildi. O dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ydu. Yönetmelikteki madde şöyleydi:

“Bakan veya yetki verdiği görevli bu maddede kayıtlı kriterleri göz önünde bulundurarak o işe münhasır olmak üzere aracı hizmeti verecek kuruluşu/firmayı belirler.”

Yazı dizisinde yer alana göre, Halis Ali Çakmak, vize süreçleriyle ilgili ticari faaliyetlerinin yanı sıra eğitim alanına da adım atmıştı. Çakmak, bu sektördeki adımlarıyla yine Mevlüt Çavuşoğlu’nun ekseninde geziniyordu. Çakmak’ın eğitim sektörüne girişi Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir tartışmanın gölgesinde gerçekleşti. Çakmak’ın sahibi olduğu Golden Gateway Holding, köklü Hamdullah Emin Paşa Vakfı’na ait olan Alanya Üniversitesi’nin işletmesini 25 yıllığına devralırken süreç, yerel idare ile Alanya’daki başka bir vakıf okulunu karşı karşıya getirdi.

Alanya Üniversitesi, Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın kuruluşuydu. Alanya’nın Mahmutseydi köyünde doğan, hukuk doktoru, ağır ceza reisi, siyasetçi, Meclis-i Mebusan Antalya milletvekili olan Hamdullah Emin Paşa, kendi ve eşi Tahire Hanım adına tüm mal varlığını vakfederek 1932 yılında bu vakfı kurdu. 1977 yılında kurulan -eski ismiyle Hamdullah Emin Paşa Dil ve Fen Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği- Cumhuriyet Eğitim Vakfı da Hamdullah Emin Paşa Vakfı’na ait arsayı 1978 yılında kolej binası ve okul tesisi yapmak için kiraladı ve Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları’nı kurdu.

Hamdullah Emin Paşa Vakfı da 2011 yılında Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ni kurdu. Üniversitenin kurulmasıyla kolejin bulunduğu arsa üniversiteye tahsis edildi. Üniversite, aynı yıl kolejle yeni bir kira sözleşmesi imzaladı ve iki kurum arasında kiracı-kiraya veren ilişkisi devam etti. Alanya Belediyesi ve Alanya Kaymakamlığı’nın açıklamalarına göre, söz konusu kira sözleşmesi 1 Eylül 2022’ye kadar sürecekti ve süresi de uzatılmayacaktı. Bu sebeple 2016 yılından itibaren koleje resmi yollardan bildirim yapıldığı belirtildi.

ÜNİVERSİTENİN İŞLETMESİ 25 YILLIĞINA GATEWAY'DE

Kasım 2022’de Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin isminin Alanya Üniversitesi olarak değiştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Başvuruda bulunan ise tanıdık bir şirketti: Golden Gateway Şirketler Grubu. Alanya merkezli bir yerel bir gazetenin haberine göre, aynı tarihlerde dönemin Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, üniversitenin geliştirilmesi için Golden Gateway ile işbirliği protokolü imzaladıklarını açıkladı. Bu kapsamda Özel Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin işletmesi 25 yıllığına Golden Gateway’e verilmişti.

Başka bir yerel gazetenin haberine göre, üniversite için kısa ve orta vadeli planlar hazırlayan grup, bina ile yurt sayılarını artırarak öğrenci sayısını 6 bine çıkarmayı hedefliyordu. Holding’in öncelikli hedefi, üniversitenin teknoparkı olan uluslararası bir eğitim kurumu haline gelmesiydi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoparklarda bulunan girişimci şirketler vergiden muaf olduğu gibi, bakanlık teşviklerinden de yararlanıyor.

GATEWAY'İN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Golden Gateway Holding, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji’nin yerine Alanya Üniversitesi kampüsü inşa etmek istediği için Aralık 2023’te koleje tahliye emri yolladı. Devam eden süreçte Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları, 2024 Haziran ayının başlarında yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın kurduğu üniversitenin işletmesinin Golden Gateway’e devredilmesi sonrasında şirketin yönlendirmesi ile yasal yollara başvurularak kolejin tahliyesinin istendiği hatırlatılan açıklamada, tahliye taleplerinin mahkemeler tarafından reddedildiği aktarıldı. Açıklamanın yapıldığı tarihte okulun tahliyesine ilişkin herhangi bir mahkeme kararının olmadığı belirtildi.

KAYMAKAM: ÇAVUŞOĞLU DA VAKFIN MÜTEVELLESİ

Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları’nın bu açıklamasından sonra Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi ortak bir basın açıklaması düzenledi. Dönemin kaymakamı Fatih Ürkmezer, eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili ve aynı zamanda Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın mütevelli heyetinde olduğunu belirtti. Ürkmezer, vakfın 89 taşınmazı olduğunu, bunların 61’inin kiralık olduğunu söyledi. Cumhuriyet Eğitim Vakfı’nın tahliye sözleşmesi imzalamasına karşın söz konusu okulu tahliye etmediğini kaydeden Ürkmezer, vakfın açıklamasıyla ilgili “Neresinden tutsan elinde kalacak bir açıklama. Çünkü biz görüşmeye devam ediyoruz. Bu şu demek; biz masadayız, benim masayı yıkıp kalkmam demek” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Eğitim Vakfı ile belediye ve kaymakamlık arasındaki bu gerilimden birkaç gün sonra Alanya Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığına Halis Ali Çakmak getirildi.

Kurucu vakfın mütevellisi Mevlüt Çavuşoğlu’nun eli hep üniversitenin üzerindeydi. 2019’da ilk mezunlarını veren üniversitenin mezuniyet törenine katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1984 yılında Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın lisesinin ilk mezunu olduğunu söylüyordu. Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Vakfı’nın mütevellisiydi, vakfın kurduğu üniversitenin mütevelli heyetinde de eşi Hülya Çavuşoğlu vardı. Çavuşoğlu, 2021’de üniversiteyi ziyaret ederken yanında eşi Hülya Çavuşoğlu da bulunuyordu.