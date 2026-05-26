Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 değer kaybıyla 16.097,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise yüzde 0,19 artış göstererek 16.128,00 puana yükseldi.

Bugün açılışta yeniden aşağı yönlü hareket eden kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 düşüşle 16.065,00 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürse de, yeniden başlayan saldırılar risk iştahını sınırlıyor. Bu gelişmeler, piyasalarda temkinli bir iyimserliğin öne çıkmasına neden oluyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 16.200 ve 16.100 puan seviyeleri direnç; 16.000 ve 15.900 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.