Galatasaray'da dördüncü sezonunu tamamlayan ve sözleşmesi önümüzdeki günlerde sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiada kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki Arjantinli santrfor, transfer görüşmelerine bizzat katılmak üzere Japonya tatilini yarıda keserek İstanbul’a ayak bastı.
Galatasaray'da Icardi zirvesi: Arjantinli yıldızın şartları belli oldu
Galatasaray ile sözleşme yenileme görüşmeleri için İstanbul'a dönen Mauro Icardi'nin maaş ve takım içi rolüne dair talepleri gün yüzüne çıktı.Derleyen: Abdullah Kerzi
Yıldız golcünün menajeri Pino, bir süredir sarı-kırmızılı yöneticilerle masadaydı ancak taraflar arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadı. Icardi'nin, sürecin hızlanması adına yapılacak ilk toplantıda bizzat yer almak istediği öğrenildi.
Yönetim ile oyuncu cephesi arasındaki müzakerelerin iki temel maddede kilitlendiği belirtiliyor. Bu problemlerin ilki, tarafların ekonomik beklentilerindeki uyuşmazlık olarak öne çıkıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in takımda tutmayı çok istediği tecrübeli golcüye, yıllık net 4 milyon Euro maaş teklif edildiği bildirildi. Ancak Icardi'nin menajeri Pino bu teklifi kesin bir dille reddetti. Yıldız oyuncunun yapılacak yeni görüşmede bu rakam üzerinde bir fedakarlık yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Anlaşmanın önündeki ikinci ve en büyük engel ise saha içi planlaması. Kadroda Victor Osimhen’in birinci forvet konumunda bulunması nedeniyle, Icardi'nin alternatif golcü rolünü üstlenmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un ise Icardi takımda kalsa bile kadroya bir forvet takviyesi daha yapılmasını talep ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Icardi’ye düzenli olarak ilk 11 garantisi vermeyi düşünmemesi, taraflar arasındaki ipleri geren bir diğer önemli detay olarak dikkat çekiyor.