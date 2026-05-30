Mobilya sektöründe iç pazarda yaşanan daralma ve Orta Doğu'daki kriz, finansmana erişim sorunlarıyla birleşerek baskıyı artırdı.
Evlenecekler ve evini yenileyecekler dikkat: Mobilyada dev oranda zam kapıda
Faiz ve enflasyon sarmalındaki mobilya sektöründe artan maliyetler fiyat etiketlerine yansımaya hazırlanıyor.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç, giderlerdeki yükseliş nedeniyle yıl sonuna kadar mobilya ürünlerinde yüzde 40 oranında fiyat artışı yaşanacağını duyurdu.Derleyen: Züleyha Öncü
Artan hammadde ve işçilik maliyetlerinin etkisiyle sektörde yıl sonuna kadar ciddi oranlarda fiyat artışları öngörülüyor.
Yüzde 40'a Yaklaşan Zam Beklentisi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, savaş sonrası yükselen hammadde fiyatları, artan maliyetler ve kira giderlerinin ürün fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi.
Güleç, "Maliyet artışları, emek yoğun sektörlerde daha fazla hissediliyor. Hammadde fiyatları, işçilik maliyetlerinin etkisi ile yıl sonunda ürünlerde ortalama fiyat artışları yüzde 35-40'ı bu bulacak.
Çünkü enflasyon düşmedi. Nisanda enflasyon da yükseldi. Bu da bize direk yansıyor" dedi.