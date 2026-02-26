2 ülke daha savaşın eşiğine geldi: ABD-İran gerilimi sürerken...

NE OLMUŞTU?

Pazar günü Pakistan ordusunun sınır hattında düzenlediği ve en az 70 militanın öldürüldüğünü iddia ettiği hava saldırılarıyla başlayan gerilim, daha da ileri bir boyut aldı. Taliban yönetimi ise bu iddiayı reddederek, saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu