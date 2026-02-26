2 ülke daha savaşın eşiğine geldi: ABD-İran gerilimi sürerken...

Afganistan’daki Taliban yönetimi, geçen hafta Pakistan’ın gerçekleştirdiği hava saldırılarına cevap olarak Pakistan askeri mevzilerine sınır boyunca saldırı başlattığını duyurdu. Pakistan ise kendi güçlerinin “derhal ve etkili karşılık verdiğini” açıkladı.
Pakistan’ın Nangarhar ve Paktia’ya gerçekleştirdiği hava saldırılarından sonra Taliban yönetimi, Durand Hattı boyunca Pakistan askeri noktalarına geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.Derleyen: Baran Yalçın
Taliban’a bağlı Doğu Kolordusu’nun medya ofisi, Perşembe gecesi geç saatlerde çatışmaların başladığının altını çizdi. Açıklamada, Pakistan güçlerinin Nangarhar ve Paktia vilayetlerine gerçekleştirdiği son hava saldırılarına cevap olarak “ağır çatışmaların” yaşandığı belirtildi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X platformundaki paylaşımında, Pakistan’ın “tekrarlanan provokasyonları ve ihlalleri” sebebiyle Durand Hattı boyunca Pakistan askeri noktalarına karşı “geniş çaplı taarruz operasyonları” başlatıldığını açıkladı. Mücahid, çok sayıda Pakistan askerinin öldürüldüğünü, bazılarının esir alındığını ve 15 askeri karakolun ele geçirildiğini öne sürdü
Pakistan’dan karşı açıklama
Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletindeki çeşitli sektörlerde Taliban ateşine karşı “anında ve etkili karşılık verildiğini” ifade etti.
Açıklamada, Çitral, Hayber, Mohmand, Kurram ve Bajaur bölgelerinde Taliban güçlerine “ceza verildiği”, Afgan tarafında ağır kayıplar olduğu ve bazı mevzilerin imha edildiği öne sürüldü.
Ancak Afganistan’ın doğusundaki askeri sözcü Vahidullah Muhammedi, Afgan tarafında şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını savundu.
NE OLMUŞTU?
Pazar günü Pakistan ordusunun sınır hattında düzenlediği ve en az 70 militanın öldürüldüğünü iddia ettiği hava saldırılarıyla başlayan gerilim, daha da ileri bir boyut aldı. Taliban yönetimi ise bu iddiayı reddederek, saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu
İki ülke arasındaki 2.611 kilometrelik sınır, Durand Hattı olarak biliniyor. Afganistan ise bu hattı tanımıyor. Ekim ayında meydana gelen ve her iki tarafta 70’ten fazla kişinin öldüğü çatışmalardan sonra kara sınır kapılarının büyük bölümü kapatılmıştı.