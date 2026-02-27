Küresel Pasaport Yarışı Başladı
Artan jeopolitik riskler, savaşlar ve ekonomik belirsizlikler, yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına olan ilgiyi artırdı. 2026 raporu ikinci pasaport arayışını yeniden gündeme taşıdı.
En kolay vatandaşlık veren ülkeler açıklandı: Türkiye'nin şartları da belli oldu
2026 “yatırım yoluyla vatandaşlık” raporu yayımlandı. Karayip ülkeleri düşük maliyetle öne çıkarken, Türkiye de listeye girdi. En hızlı ve en düşük yatırım isteyen ülkeler dikkat çekerken, Türkiye’nin şartları da yeniden gündeme geldi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
2026 Raporu Açıklandı
ABD merkezli International Living kuruluşu, yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeleri mercek altına aldı. Liste 11 ülkeyi kapsıyor.
Karayipler Zirvede
Raporun en dikkat çeken bölgesi Karayipler oldu. Düşük yatırım tutarı ve hızlı süreç bu ülkeleri öne çıkarıyor.
Dominika
Dominika, 200 bin dolar bağış karşılığında vatandaşlık veriyor. En uygun seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.
Saint Lucia
Saint Lucia’da vatandaşlık için gereken bağış tutarı 240 bin dolar.
Saint Kitts ve Nevis
1984’ten beri program uygulayan ülke, 250 bin dolar devlet fonu ya da 325 bin dolar gayrimenkul şartı istiyor.
Antigua ve Barbuda
230 bin dolarlık bağış programıyla dikkat çeken ülkeler arasında.
Grenada
235 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık sunuyor. Ayrıca ABD E-2 yatırımcı vizesine erişim avantajı sağlıyor.
Hızlı Program: Vanuatu
130 bin dolardan başlayan bedellerle en hızlı sonuç veren program olarak öne çıkıyor.
Mısır
100 bin dolar bağış veya 500 bin dolar banka mevduatı şartı bulunuyor.
Ürdün
Ürdün’de yatırım şartı 1,4 milyon dolara kadar çıkabiliyor.
Kamboçya
Asya’da öne çıkan Kamboçya’da vatandaşlık için yaklaşık 245 bin dolar gerekiyor.
Avrupa Listesinde Sürpriz
AB üyesi olmayan Kuzey Makedonya, 200 bin euro yatırım şartıyla listede yer aldı.
Türkiye
Türkiye de 2026 raporunda yer aldı. Vatandaşlık için en az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul ya da 500 bin dolar banka mevduatı şartı aranıyor.
Şartlar ve Süre
Türkiye’de başvuru kapsamında edinilen varlıkların genellikle 3 yıl elde tutulması gerekiyor. Küresel pasaport rekabetinde fiyatlar ve koşullar siyaseti de etkilemeye devam ediyor.