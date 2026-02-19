Afganistan’da yönetimi 20 yıllık aranın ardından yeniden ele geçiren Taliban, kadınların neredeyse tüm haklarını elinden almıştı. Taliban yönetiminin şimdi de erkeklerin sakallarını denetlediği ortaya çıktı.

AFP’de yer alan habere göre, ülkede sakalları kısa kesen berberler gözaltına alınma riski ile karşı karşıya. Geçen ay İyiliği Yayma ve Kötülüğü Önleme Bakanlığı, sakalların bir yumruk uzunluğundan daha kısa olmamasının artık “zorunlu” olduğunu duyurdu. Bakan Halid Hanafi, hükümetin “milleti şeriata uygun bir görünüme yönlendirme sorumluluğu” bulunduğunu belirtti. Bakanlık görevlileri, kurala uyulup uyulmadığını denetlemek için kent sokaklarında devriye geziyor.

Güneydoğudaki Gazni vilayetinde 30 yaşındaki bir berber, çalışanlarından birinin bir müşteriye Batı tarzı saç kesimi yapmasının ardından üç gece gözaltında tutulduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan berber hiçbir suç yöneltilmeden serbest bırakıldığını vurguladı. Berber, bazen müşteriler ile berberlerin birlikte gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, geçen yıl Kunar vilayetinde üç berber, bakanlığın kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç ila beş ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

SAKAL TIRAŞINA KADIN BENZETMESİ

Denetimlerin artmasıyla birlikte Dini İşler Bakanlığı da daha katı talimatlar yayımladı. Kasım ayında imamlar için hazırlanan sekiz sayfalık rehberde, hutbelerde sakal tıraşının “büyük günah” olarak nitelendirilmesi istendi.

Bakanlık, sakal tıraş eden erkeklerin “kadınlara benzemeye çalıştığını” savundu.

Uygulamalar, kadınların eğitimden men edildiği ve yalnızca erkek öğrencilerin bulunduğu üniversitelere de yansıdı.

Kabil Üniversitesi’nde 22 yaşındaki bir öğrenci, öğretim görevlilerinin “sakal ve baş örtüsünü de içeren uygun İslami görünüme sahip olmayanların notlarının düşürüleceği” yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.