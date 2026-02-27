Fenerbahçe Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı evinde 3-0 kaybetmesinden dolayı UEFA Avrupa Ligi’ne son 16 play-off turunda veda etti.
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında kritik kurtarışlarla kalesinde devleşen Tarık Çetin, Tedesco'yu kaleci tercihinde zor durumda bıraktı.Derleyen: Furkan Çelik
İngiltere’de tur şansını sonuna kadar zorlayan Fenerbahçe’de iki golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tutan üçüncü kaleci Tarık Çetin’in performansı maça damga vurdu.
Ederson’un sakatlığı ve Mert Günok’un Avrupa listesine yazılmaması sebebiyle kaleyi devralan Tarık Çetin forma şansını iyi değerlendirdi.
Domenico Tedesco, Tarık Çetin’den maç sonu övgüyle bahsederken Fenerbahçe’de kaleci tartışmaları yeniden alevlendi.
Son dönemde formsuzluğu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Ederson’un tartışıldığı bir dönemde Tarık Çetin Fenerbahçe taraftarlarının gözüne girdi.
Ligde Mert Günok yerine Tarık Çetin’in görev alması yönünde yorumlar yapılırken bu performansı istikrarlı bir şekilde sürdürmesi halinde 29 yaşındaki kalecinin 3 hafta sonra sahalara dönmesi beklenen Ederson’u da kesebileceği belirtildi.
Domenico Tedesco her ne kadar kaleci sorunu yaşadığı bir dönemde Tarık Çetin’in değerli performansından dolayı memnun olsa da zorlu bir tercihle baş başa kaldı.
Ederson yüksek maliyeti nedeniyle ilk 11’deki yerini garantilemesine rağmen şampiyonluk yarışında hatanın telafisinin olmayacağı bir dönemde bu faktör ikinci planda kalabilir.
Fenerbahçe’de kaleci konusunda nasıl bir yol izleneceği şimdiden merak konusu oldu. Ancak gerçek şu ki, Tarık Çetin forma rekabetinde adını Ederson ve Mert Günok gibi iki önemli kaleci arasına yazdırmayı başardı.