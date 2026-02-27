Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı

Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında kritik kurtarışlarla kalesinde devleşen Tarık Çetin, Tedesco'yu kaleci tercihinde zor durumda bıraktı.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 1

Fenerbahçe Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı evinde 3-0 kaybetmesinden dolayı UEFA Avrupa Ligi’ne son 16 play-off turunda veda etti.

1 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 2

İngiltere’de tur şansını sonuna kadar zorlayan Fenerbahçe’de iki golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tutan üçüncü kaleci Tarık Çetin’in performansı maça damga vurdu.

2 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 3

Ederson’un sakatlığı ve Mert Günok’un Avrupa listesine yazılmaması sebebiyle kaleyi devralan Tarık Çetin forma şansını iyi değerlendirdi.

3 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 4

Domenico Tedesco, Tarık Çetin’den maç sonu övgüyle bahsederken Fenerbahçe’de kaleci tartışmaları yeniden alevlendi.

4 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 5

Son dönemde formsuzluğu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Ederson’un tartışıldığı bir dönemde Tarık Çetin Fenerbahçe taraftarlarının gözüne girdi.

5 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 6

Ligde Mert Günok yerine Tarık Çetin’in görev alması yönünde yorumlar yapılırken bu performansı istikrarlı bir şekilde sürdürmesi halinde 29 yaşındaki kalecinin 3 hafta sonra sahalara dönmesi beklenen Ederson’u da kesebileceği belirtildi.

6 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 7

Domenico Tedesco her ne kadar kaleci sorunu yaşadığı bir dönemde Tarık Çetin’in değerli performansından dolayı memnun olsa da zorlu bir tercihle baş başa kaldı.

7 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 8

Ederson yüksek maliyeti nedeniyle ilk 11’deki yerini garantilemesine rağmen şampiyonluk yarışında hatanın telafisinin olmayacağı bir dönemde bu faktör ikinci planda kalabilir.

8 9
Tarık Çetin'in performansı Tedesco'yu zor durumda bıraktı - Resim: 9

Fenerbahçe’de kaleci konusunda nasıl bir yol izleneceği şimdiden merak konusu oldu. Ancak gerçek şu ki, Tarık Çetin forma rekabetinde adını Ederson ve Mert Günok gibi iki önemli kaleci arasına yazdırmayı başardı.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro