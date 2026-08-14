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Kaynak: AA

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, silahlı saldırganlar Lahor'un Badami Bagh ve Navan Kot bölgelerinde polislere saldırdı.

İKİ BÖLGEDE PEŞ PEŞE SALDIRI

İki silahlı şüpheli, Badami Bagh bölgesinde düzenledikleri saldırıda 2 polisi öldürdü.

Saldırganlar daha sonra Navan Kot bölgesine geçerek burada da 1 polisi öldürdü, 3 polisi yaraladı.

Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, daha sonra bir eve girdi. Evdekileri rehin alan saldırganlar ile polis arasında çatışma çıktı.

İKİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 şüpheli öldürüldü.

Polis, saldırılara karıştığı iddia edilen üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.