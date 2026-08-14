Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, silahlı saldırganlar Lahor'un Badami Bagh ve Navan Kot bölgelerinde polislere saldırdı.
İKİ BÖLGEDE PEŞ PEŞE SALDIRI
İki silahlı şüpheli, Badami Bagh bölgesinde düzenledikleri saldırıda 2 polisi öldürdü.
Saldırganlar daha sonra Navan Kot bölgesine geçerek burada da 1 polisi öldürdü, 3 polisi yaraladı.
Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, daha sonra bir eve girdi. Evdekileri rehin alan saldırganlar ile polis arasında çatışma çıktı.
İKİ SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Polis ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2 şüpheli öldürüldü.
Polis, saldırılara karıştığı iddia edilen üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.