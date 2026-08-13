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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Bağımsızlık Günü programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı programda konuşan Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçleneceğini söyledi.

"MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI TARİHİ BİR ADIM"

Yılmaz, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın yalnızca savunma alanıyla sınırlı olmadığını belirtti.

"Mekke Savunma Anlaşması"nın üç ülkenin ortak güvenlik anlayışını ve bölgesel barışa yönelik kararlılığını ortaya koyan tarihi bir adım olduğunu ifade eden Yılmaz, iş birliğinin ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da genişletileceğini söyledi.

"SİYASİ İLİŞKİLER EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNE DÖNÜŞMELİ"

Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi ilişkilerin güçlü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu seviyenin ekonomik alana da yansıması gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayii, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, eğitim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda ortak projelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, mevcut potansiyelin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

PAKİSTAN'IN GÜVENLİĞİNE DESTEK MESAJI

Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklediğini söyleyen Yılmaz, bölgesel sorunların diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"PAKİSTAN'IN REFAHINI KENDİ REFAHIMIZDAN AYRI GÖRMÜYORUZ"

Konuşmasının sonunda iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Pakistan'la ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını sürdüreceğini belirterek, "Pakistan'ın istikrarını, kalkınmasını ve refahını kendi istikrar ve refahımızdan ayrı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.