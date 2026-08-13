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Kaynak: ANKA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında hem hukuk sistemi hem de TBMM'de kabul edilen Çerçeve Yasa hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, hukukun herkes için eşit şekilde işlediğini vurgulayarak, devletin suçla mücadelede kararlılığını sürdüreceğini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile hazırlanan 63. fezleke TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinin ardından Akın Gürlek'ten gelen "Kimse dokunulmaz değil" açıklaması da dikkat çekti.

"HUKUK DOSYANIN ÜZERİNDEKİ İSME BAKMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Gürlek, "Kimse kanunlar karşısında dokunulmaz ve imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler. Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, gereğini yapar" dedi.

Uyuşturucudan yasa dışı bahse, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar tüm suç odaklarına karşı mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Gürlek, yalnızca suçun faillerini değil, suç zincirinin tamamını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇERÇEVE YASA İÇİN "TARİHİ İRADE" VURGUSU

TBMM'de kabul edilen kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a da değinen Gürlek, bu düzenlemenin "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir" diyen Gürlek, devletin, siyasetin ve milletin ortak geleceğine yönelik güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirterek, "Kazanan 86 milyon vatandaşımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN NET MESAJ

Bakan Gürlek, süreçle ilgili şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakârlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir."

"SİVİL ANAYASA HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda yeni anayasa hedefini de değerlendiren Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nın millet iradesini merkeze alan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan sivil ve demokratik bir anayasa ile inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Adalet teşkilatını güçlendirecek reformların süreceğini belirten Gürlek, hukuk güvenliğinin artırılması ve vatandaşların adalete daha hızlı ulaşması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.