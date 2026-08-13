Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) tarafından gerçekleştirilen güncel çalışma, kıymetli metal piyasalarındaki geleceğe dönük beklentileri göz önüne serdi.
Dev İngiliz kurumu rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği ortalama seviye açıklandı
Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) araştırması, spot altın ons fiyatının 2026 sonunda geleceği rakamla ilgili tahminde bulundu. Uzmanların yıl sonu tahmin ortalaması yükseldi.Utku Beycan
Temmuz döneminde 16 piyasa uzmanının katılımıyla düzenlenen ankette, spot altın fiyatının 2026'yı ons başına yaklaşık 4 bin 500 dolar bandında tamamlayacağı tahmin edildi.
Temmuz boyunca ons değerinin sık sık 4 bin dolar eşiğinin altına gerileyerek yılın en düşük seviyelerini test etmesine karşın, analistlerin yıl sonuna dair ortalama beklentisi mevcut seviyelerin yüzde 12 üzerinde şekillendi.
Ankete dahil olan uzmanlar arasında en yüksek yıl sonu beklentisi 5 bin 100 dolar olarak kaydedildi.
Bu değer, cari fiyat seviyelerine kıyasla yüzde 15'lik bir artış olasılığına işaret ediyor.
En düşük yaklaşımı benimseyen uzmanın tahmini ise Temmuz başında kaydedilen yılın dip noktasından 100 dolar daha aşağıda, 3 bin 879 dolar seviyesinde kaldı.
Yapılan değerlendirmelerde, 2026'nın ilk yedi aylık döneminde gerçekleşen ortalama fiyatın 4 bin 595,75 dolar olduğu ifade edildi.
Bu rakamın, kurumun Ocak anketine katılan 28 uzmanın tüm yıl için öngördüğü ortalamanın tahminen 135 dolar gerisinde kaldığı bildirildi.
Yıl ortası çalışmasının veri tabanını tazelediği ve beklentilerin ilk yedi aylık tabloyla uyum yakaladığı vurgulandı.
Güncellenen verilere göre yılın tamamına ilişkin ortalama fiyat beklentisi 4 bin 604 dolar düzeyinde bulunuyor.
2026'nın ikinci yarısında görülmesi muhtemel tepe noktalar 4 bin 872 ile 5 bin 800 dolar aralığında konumlanırken, katılım sağlayanların en düşük fiyat tahmini 3 bin 450 dolar oldu.
Analistlerin değerlendirmelerinde, kıymetli metal fiyatlarını şekillendiren ana faktörlerin sene başından bu yana büyük oranda korunduğu belirtildi.
Jeopolitik gerilimler—özellikle Orta Doğu merkezli gelişmeler—ABD enflasyon verileri, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve merkez bankalarının altın alımları ana belirleyiciler olarak sıralandı.
Öte yandan, Kevin Warsh yönetimindeki yeni Fed yapılanmasının yakından izlenmesinin vurgu noktasında değişim yarattığı kaydedildi.
Ankette yer alan 16 uzmandan 5'i ana risk faktörü olarak İran'ı öne çıkarırken, 1 uzman merkez bankalarının sürekli alım stratejisine, kalan isimler ise Fed'in faiz patikasına ve enflasyon dinamiklerine odaklandı.
Söz konusu ankete göre analistler, ABD'de reel faizlerde yaşanacak düşüş, Fed'in parasal gevşeme adımları ve merkez bankalarının dolardan kaçış stratejisiyle varlıklarını çeşitlendirme adımlarının altın fiyatlarını yükselteceği görüşünde birleşti.
Bu faktörlerin etkisiyle değerli metalin, bir önceki yılın ortalamasının yaklaşık yüzde 38 üzerinde seyredebileceği öngörüldü.
Küresel ölçekteki jeopolitik belirsizliklerin ise altının en güvenli liman niteliğini güçlendirmeyi sürdürdüğü ifade edildi.
Genel tablonun ötesinde, uzmanların bireysel öngörülerinde belirgin farklar dikkat çekti.
Bu yılki tahminler arasındaki fark 3 bin 700 dolarlık bir bant oluştururken, en kötümser senaryoda 3 bin 450 dolar, en iyimser senaryoda ise 7 bin 150 dolar hedeflendi.
Fiyat tahmin aralığının, bir önceki yılın fiyat hareketlerine oranla yüzde 103, geçen yılın başındaki uzman beklentilerine göre ise yüzde 200'ün üzerinde genişlediği bilgisi aktarıldı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.