Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme

4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme

Vize randevu sistemlerini yazılımlarla kilitleyerek binlerce randevuyu usulsüz şekilde aldığı belirlenen çeteye yönelik operasyon sonrası yeni gelişme yaşandı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 1

Vize randevu sistemlerini yazılımlarla kilitleyerek binlerce randevuyu usulsüz şekilde aldığı belirlenen çeteye yönelik operasyon sonrası yeni gelişme yaşandı. İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da iptal edilen randevuların ardından bekleme sürelerinin kısalması bekleniyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 2

Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının aylardır karşı karşıya kaldığı randevu sorununda yeni bir gelişme yaşandı.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 3

Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren ve randevu sistemlerini özel yazılımlarla kilitlediği belirlenen çeteye yönelik operasyonun ardından binlerce usulsüz randevunun iptal edilmesi bekleniyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 4

Bu gelişmenin özellikle İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa üzerinden yapılacak vize başvurularında randevu sürelerini kısaltması öngörülüyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 5

41 Bin Vatandaştan 900 Milyon TL'nin Üzerinde Menfaat

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren yapılara yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 6

Operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, şüphelilerin özel yazılımlar kullanarak çevrim içi vize randevu sistemlerine eriştiği ve vatandaşlardan yüksek miktarlarda ücret aldığı belirlendi.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 7

Yapılan incelemelerde, söz konusu yapıların yaklaşık 41 bin vatandaştan 900 milyon TL'nin üzerinde menfaat sağladığı tespit edildi.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 8

Binlerce Usulsüz Randevu İptal Edilecek

Çetenin başta Schengen ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik vize randevularını özel yazılımlarla topladığı ve sistemlerde binlerce randevuyu bloke ettiği belirtildi.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 9

Operasyonun ardından usulsüz şekilde alınan randevuların iptal edilmesi için girişimlere başlandı.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 10

İptal edilecek randevuların yeniden vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 11

6 Aya Kadar Çıkan Bekleme Süresi Kısalabilir

Özellikle yaz aylarında Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, ülkeye göre değişmek üzere 4 ila 6 aya kadar randevu beklemek zorunda kalabiliyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 12

Usulsüz randevuların iptal edilmesiyle birlikte boşalan kontenjanların yeniden başvuru sistemlerine aktarılması halinde bu sürelerin önemli ölçüde kısalması bekleniyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 13

Gözler İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da

Sözcü'de yer alan habere göre önümüzdeki hafta itibarıyla ilgili büyükelçilik ve konsoloslukların usulsüz randevuları iptal ederek boşalan kontenjanlar için Türk vatandaşlarına daha yakın tarihlerde yeni randevular açması bekleniyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 14

Özellikle İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa için yapılacak iptal işlemlerinin ardından, bazı başvurularda 6 aya kadar uzayan randevu bekleme sürelerinin yaklaşık 1 aya kadar gerilemesi planlanıyor.

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4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme - Resim: 15

Böylece operasyonun ardından binlerce randevu yeniden sisteme kazandırılırken, Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının daha kısa sürede randevu bulabilmesinin önü açılacak.

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