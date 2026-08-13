4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme

Gözler İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da

Sözcü'de yer alan habere göre önümüzdeki hafta itibarıyla ilgili büyükelçilik ve konsoloslukların usulsüz randevuları iptal ederek boşalan kontenjanlar için Türk vatandaşlarına daha yakın tarihlerde yeni randevular açması bekleniyor.