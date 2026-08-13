Vize randevu sistemlerini yazılımlarla kilitleyerek binlerce randevuyu usulsüz şekilde aldığı belirlenen çeteye yönelik operasyon sonrası yeni gelişme yaşandı. İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da iptal edilen randevuların ardından bekleme sürelerinin kısalması bekleniyor.
4 Avrupa ülkesinden vize kararı: Türkleri sevindiren gelişme
Vize randevu sistemlerini yazılımlarla kilitleyerek binlerce randevuyu usulsüz şekilde aldığı belirlenen çeteye yönelik operasyon sonrası yeni gelişme yaşandı.Cemile Kurel
Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının aylardır karşı karşıya kaldığı randevu sorununda yeni bir gelişme yaşandı.
Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren ve randevu sistemlerini özel yazılımlarla kilitlediği belirlenen çeteye yönelik operasyonun ardından binlerce usulsüz randevunun iptal edilmesi bekleniyor.
Bu gelişmenin özellikle İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa üzerinden yapılacak vize başvurularında randevu sürelerini kısaltması öngörülüyor.
41 Bin Vatandaştan 900 Milyon TL'nin Üzerinde Menfaat
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren yapılara yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, şüphelilerin özel yazılımlar kullanarak çevrim içi vize randevu sistemlerine eriştiği ve vatandaşlardan yüksek miktarlarda ücret aldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu yapıların yaklaşık 41 bin vatandaştan 900 milyon TL'nin üzerinde menfaat sağladığı tespit edildi.
Binlerce Usulsüz Randevu İptal Edilecek
Çetenin başta Schengen ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik vize randevularını özel yazılımlarla topladığı ve sistemlerde binlerce randevuyu bloke ettiği belirtildi.
Operasyonun ardından usulsüz şekilde alınan randevuların iptal edilmesi için girişimlere başlandı.
İptal edilecek randevuların yeniden vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.
6 Aya Kadar Çıkan Bekleme Süresi Kısalabilir
Özellikle yaz aylarında Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, ülkeye göre değişmek üzere 4 ila 6 aya kadar randevu beklemek zorunda kalabiliyor.
Usulsüz randevuların iptal edilmesiyle birlikte boşalan kontenjanların yeniden başvuru sistemlerine aktarılması halinde bu sürelerin önemli ölçüde kısalması bekleniyor.
Gözler İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da
Sözcü'de yer alan habere göre önümüzdeki hafta itibarıyla ilgili büyükelçilik ve konsoloslukların usulsüz randevuları iptal ederek boşalan kontenjanlar için Türk vatandaşlarına daha yakın tarihlerde yeni randevular açması bekleniyor.
Özellikle İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa için yapılacak iptal işlemlerinin ardından, bazı başvurularda 6 aya kadar uzayan randevu bekleme sürelerinin yaklaşık 1 aya kadar gerilemesi planlanıyor.
Böylece operasyonun ardından binlerce randevu yeniden sisteme kazandırılırken, Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının daha kısa sürede randevu bulabilmesinin önü açılacak.