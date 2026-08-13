Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı

SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2019 yılında 1.000 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının yıllar içindeki satın alma gücünü sayısal verilerle ortaya koyan çarpıcı bir analiz hazırladı. Enflasyona göre korunsaydı en düşük emekli maaşı ne kadar olacaktı? Erdursun açıkladı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 1

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2019 yılında 1.000 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının yıllar içindeki satın alma gücünü sayısal verilerle ortaya koyan çarpıcı bir analiz hazırladı. Erdursun'un hesaplamasına göre; 2019'daki taban aylık enflasyon karşısında eritilmeseydi, bugün en düşük emekli maaşının yaklaşık 50 bin TL seviyesinde olması gerekiyordu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 2

2019’daki 1.000 TL’nin Bugünkü Karşılığı: 49.808 TL

Erdursun, çalışmasında Eylül 2020 öncesi için TÜİK, Eylül 2020 sonrası için ise ENAG'ın açıkladığı aylık enflasyon verilerini esas alarak şu sonuçlara ulaştı:

Eriyen Satın Alma Gücü:

2019 yılında 1.000 TL olan en düşük emekli aylığının satın alma gücünü koruyabilmesi için bugün tam 49.808 TL olması gerekiyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 3

Reel Kayıp Yüzde 53:

1 Temmuz itibarıyla uygulanan 23.552 TL’lik en düşük emekli maaşı, enflasyona göre korunması gereken tutarın yalnızca yüzde 47’sine karşılık geliyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 4

Tek Aylık Fark Bile Büyüyor: Temmuz enflasyonu eklendiğinde TÜİK hesabına göre maaş 23.971 TL’ye, ENAG hesabına göre ise 24.275 TL’ye çıkıyor. İki kurum arasındaki fark sadece tek bir ayda 304 TL'yi buluyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 5

Taban Üstü Maaş Alanlarda Uçurum Daha da Fazla

Çalışmada, 2019 yılında en düşük emekli aylığının 5 katı (5.000 TL) maaş alan bir emeklinin bugünkü durumu da üç farklı yöntemle analiz edildi:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 6

SGK Zamlarıyla Yapılan Hesap:

Yıllar içinde uygulanan 6 aylık zamlar ve ilave artışlarla 5.000 TL'lik maaş bugün 66.988 TL'ye ulaştı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 7

Sadece TÜİK Enflasyonu Hesabı: Maaş yalnızca TÜİK TÜFE oranında artırılsaydı bugün 53.439 TL olacaktı. (Bu durum, SGK'nın bazı dönemlerde TÜİK enflasyonunun üzerinde seyreden refah payı artışlarını yansıtıyor.)

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 8

TÜİK - ENAG Geçişli Hesap:

ENAG enflasyonu baz alındığında ise 2019'daki 5.000 TL’nin bugünkü satın alma gücü karşılığı tam 249.042 TL olarak hesaplandı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 9

SGK Zamları ENAG Enflasyonunun Dörtte Birinde Kaldı

Özgür Erdursun’un verilerine göre, SGK tarafından fiilen uygulanan zamlarla oluşan teorik maaş (66.988 TL) dahi, ENAG verilerine göre hesaplanan reel satın alma gücünün (249.042 TL) yaklaşık dörtte biri seviyesinde kaldı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı - Resim: 10

Yapılan çalışma, herhangi bir maaş artışı önerisinden ziyade emekli aylıklarının nominal artışlarına değil, yıllar içindeki reel satın alma gücü kaybına bakılması gerektiğini somut verilerle ortaya koydu.

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