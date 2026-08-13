SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşını açıkladı: Gerçek zam hesabı

2019’daki 1.000 TL’nin Bugünkü Karşılığı: 49.808 TL

Erdursun, çalışmasında Eylül 2020 öncesi için TÜİK, Eylül 2020 sonrası için ise ENAG'ın açıkladığı aylık enflasyon verilerini esas alarak şu sonuçlara ulaştı:

Eriyen Satın Alma Gücü:

2019 yılında 1.000 TL olan en düşük emekli aylığının satın alma gücünü koruyabilmesi için bugün tam 49.808 TL olması gerekiyor.



