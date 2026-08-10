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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Kızılay Güvenpark’ta 13 Temmuz’dan itibaren (yaklaşık bir aydır) oturma eylemi ve ardından açlık grevi sürdüren er şehit yakınları ile er/erbaş statüsündeki gaziler, rütbe ayrımı gözetilmeksizin eşit özlük haklarına sahip olmak amacıyla toplandı.

Doğu ve Güneydoğu’daki terörle mücadele operasyonlarında yaralanan veya hayatını kaybeden er ve erbaşların; rütbeli personelle aralarındaki maaş, sağlık, tedavi desteği ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesini, geçim ve tedavi noktasındaki mağduriyetlerinin son bulmasını talep ediyorlar.

GAZİLERİN HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Eylem alanında emniyet güçlerinin aldığı güvenlik önlemleri ve zaman zaman yaşanan abluka ile arbede ortamı sırasında, vatan için canını ve uzuvlarını ortaya koymuş gazilerin hak arayışına, yaşadıkları çaresizliğe ve yaptıkları duygusal açıklamalara yakından tanıklık eden görevli polis memuru gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Ankara Güvenpark’ın kalabalığında, barikatların arkasında görevini yapmaya çalışan genç bir polis memurunun gözünden süzülen o tek damla yaş, aslında kelimelerin anlatmakta yetersiz kaldığı derin bir vicdan muhakemesinin ve içsel çatışmanın simgesiydi.

Emir ile vicdan, görev bilinci ile vatan borcu arasındaki o ince çizgide duran polis memuru, karşısında devletin bekası için canını, uzuvlarını, gençliğini feda etmiş gazileri ve şehit ailelerini gördüğünde profesyonel mesafesini korumakta zorlandı.

Güvenlik önlemleri gereği kurulan ablukanın ortasında çınlayan gazilerin feryatları ve sitem dolu sözleri, sadece meydanı değil, o üniformanın altındaki insani duyguları da sarstı.

O an, üniformanın çelik gibi durması gereken soğuk yüzü eridi; yerini aynı toprağın evlatları olmanın getirdiği ortak bir acıya ve hürmete bıraktı.

Görevini sadakatle yerine getirmekle yükümlü olan bir kolluk görevlisinin, haklarını arayan gazilerin çaresizliği karşısında bakışlarını kaçırması, yutkunması ve nihayetinde gözyaşlarına engel olamaması, o gün Güvenpark’taki tüm gerginliğin ve arbedenin ötesine geçerek hafızalara kazınan en insanı ve en vurucu an oldu.

Güvenpark’ta süren bu eylemde gaziler ve aileleri, seslerini Meclis’e ve kamuoyuna duyurabilmek adına nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor.