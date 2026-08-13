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Ümit Özdağ, ana muhalefet partisi YENİ Parti ve CHP'yi çerçeve yasa tutumları sebebiyle sert bir dille eleştirdi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun mühürsüz oylar sayıldığında YSK'ya yürümemesini hatırlatarak, " Kirli referanduma da ortak oldunuz" dedi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN"

"Sözde ana muhalefet partisi ve sözde Atatürk'ün partisi CHP de DEM'in çizgisine paralel talepleri dile getiriyorlar. Eşit vatandaşlık, ana dilde eğitim ve Avrupa yerel yönetimler özerklik şartından çekincelerin kaldırılmasını savunuyorlar. Biz de soruyoruz; siz nerede muhalefet yapıyorsunuz? Niye kendinize muhalefet partisi diyorsunuz? Milletin aklıyla alay etmeyin.

Siz nasıl muhalefetsiniz ki sizi kirli referandum gecesi Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde görmedik. Kirli referanduma ortak oldunuz.

"SİZ NASIL MUHALEFETSİNİZ YAHU?"

Siz nasıl muhalefetsiniz ki seçimler öncesinde binlerce, on binlerce yabancıya vatandaşlık verilirken yasa değişikliği yapalım, vatandaşlık alanlar on sene oy kullanamasınlar diye teklif verdik. Görmemezlikten geldiniz. 'Önemli sayıda insan vatandaş olmadı' dediniz. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiği kongrede çıktı, 'Evet kaybettim. Çünkü çok sayıda Suriyeli'ye vatandaşlık verdiler' dedi ondan sonra. Siz nasıl muhalefetsiniz yahu?

"SİZ ANCA İKTİDARIN PAYANDASI OLURSUNUZ"

Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Sevr'in yıl dönümünde PKK'ya af yasasının arkasında durup, PKK'nın kullandığı eşit vatandaşlık kavramını parti programına koyup, Öcalan'ın 'Bunu yapın yeter.' dediği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekinceleri kaldırıp sonra bize muhalefet partisiyiz demeyin. Siz iktidarın ancak bu şekilde payandası olursunuz."