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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir'de meydana gelen okul içerisindeki bıçaklı saldırı sonrası açıklama yaptı. Kurşun geçirmez çantaların pazarlandığına dikkat çeken Özel, "Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır." dedi.

Özgür Özel'in tepkisi şöyle:

Bugün ne yazık ki yine okulda yaşanan bir saldırının ardından konuşuyoruz.

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan saldırıda bir evladımızı kaybettik, yaralı yedi öğrencimizin tedavisi sürüyor.

Çok üzgünüz.

Üzgün olduğumuz kadar da öfkeliyiz.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum.

Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir.

Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır.

Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur.