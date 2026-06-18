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Özgür Özel NOW Haber ekranlarında CHP ve yaşanılan sürece dair merak edilenleri yanıtladı. Partisinin tabanından gelen talepleri ve izleyecekleri yol haritasını anlatan Özel, açıklamalarında doğrudan parti içi mücadeleye vurgu yaptı.



"PARTİ İÇİNDE BÜTÜN MÜCADELEYİ VERİN DİYORLAR"





Özgür Özel, CHP üyelerinin ve delegelerinin kendilerinden beklentilerini aktarırken mücadelenin üç farklı koldan ilerleyeceğini belirtti. Özel, süreci şu sözlerle ifade etti:

"Üyemizin, delegemizin, il başkanlarımızın, bu partiyi seven herkesin bizim önümüze koyduğu takvim şu: 'Parti içinde yapabileceğiniz bütün mücadeleyi verin' diyorlar. Biz bu mücadeleyi üçe ayırdık: Hukuki, siyasi ve fiziki mücadele. Yani başka çaresi yok. Gerektiği yerde toplanıp miting de yapıyoruz, fiziki mücadele dediğim o. Gerektiği yerde direniyoruz. Gerektiği yerde millete gidiyoruz. Siyasi mücadele sürüyor, hukuki mücadele sürüyor. Bunları yapacağız."





"20 TEMMUZ ADLİ TATİLİN BAŞLANGICIDIR"

Olağanüstü kurultay süreci için önlerinde kesin bir takvim veya son tarih olup olmadığı yönündeki soruya ise Özel, adli tatil sürecini işaret ederek şu yanıtı verdi:

"İlla böyle bir tarih olarak hani bir son gün olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki, o tarih adli tatilin başlangıcıdır. O zaman işte bir 40 gün sürecek herhalde, 40-42 gün... Adli yıl açılışına kadar hiçbir şeyin yapılamadığı bir süreç olacak. Ve o gerçekten insanların ciddi şekilde umutlarını kıracak bir süreç olur."





"BİZ YENİ PARTİ KURMANIN MERAKLISI DEĞİLİZ"

MHP'de yaşanan sürecin ardından İYİ Parti'nin kurulmasına benzer bir kopuşun CHP'de yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki tartışmalara da NOW Haber'de açıklık getiren Özel, iddiaları kesin bir dille reddetti. Özel, "Yeni partiyle ilgili mesele... Biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz. Hiç de istemiyoruz. Çok net. Çok net." diyerek partisinden ayrılma gibi bir düşünceleri olmadığını bir kez daha vurguladı.





Kaynak: Now Haber