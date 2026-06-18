Yeniçağ Gazetesi
18 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak

İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak

Bilim insanları, San Andreas ve San Jacinto fay hatlarında biriken enerjinin kritik eşiği aşarak son bin yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 1

Kaliforniya'da milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek büyük bir deprem riski nedeniyle acil durum hazırlığı çağrısı yapıldı.

1 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 2

Hawaii Üniversitesi Manoa kampüsündeki araştırmacılar, San Andreas ve San Jacinto fay zonlarında benzeri görülmemiş düzeyde bir gerilim biriktiğini tespit etti.

2 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 3

Son büyük kırılmanın üzerinden 160 yıl geçmesi nedeniyle biriken bu stres, bölgede her iki fay sistemini birden kapsayacak devasa bir tam kırılma ihtimalini doğurdu.

3 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 4

FAY HATLARINDAKİ ENERJİ BİRİKİMİ NEDEN EN YÜKSEK SEVİYEDE?

Jeofizik Araştırmaları Dergisi: Katı Dünya'da yayınlanan çalışmaya göre, fay hatlarındaki gerilim benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Çalışmanın baş yazarı Lilian Burkhard, gerilim seviyelerinin son bin yılda gözlemlenen en yüksek değerlerin üzerinde olduğunu belirtti. Büyük depremlerle boşalması gereken bu enerjinin, son büyük kırılmadan bu yana 160 yıl geçtiği için tehlikeli şekilde birikmeye devam ettiği vurgulandı.

4 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 5

CAJON GEÇİDİ BİR GÜVENLİK MEKANİZMASI OLABİLİR Mİ?

Yapılan araştırmalar, Güney Kaliforniya'daki Cajon Geçidi'nin iki fay hattındaki depremlerin eş zamanlı gerçekleşmesini önleyen bir güvenlik bariyeri olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu geçidin aynı zamanda ortak bir kırılmayı kolaylaştırma riski barındırdığına da dikkat çekiyor. Kırılma anında iki fay sistemindeki stres seviyelerinin birbirine yakınlığı, geçidin nasıl bir rol oynayacağını belirleyecek.

5 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 6

İKİ FAY HATTI AYNI ANDA KIRILIRSA NE OLACAK?

Bilimsel verilere göre, San Andreas ve San Jacinto fay hatlarının aynı anda kırılması durumunda ortaya çıkacak sarsıntı çok daha yıkıcı bir etki yaratacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Los Angeles, San Bernardino, Riverside ve Coachella Vadisi gibi yoğun nüfuslu bölgelerin doğrudan etkileneceği ifade ediyor.

6 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 7

DEPREM TARİHİ HANGİ YÖNTEMLERLE MODELLENDİ?

Araştırmacılar, bölgenin 1000 yıllık deprem geçmişini bilgisayar ortamına aktararak bu risk analizini gerçekleştirdi. Kapsamlı jeolojik veriler; yer değiştirmiş tortuların radyokarbon tarihlemesi ve ağaç halkalarının incelenmesi yöntemiyle yeniden oluşturuldu. Elde edilen nicel verilerin, ulusal ve küresel deprem tehlikesi araştırmalarına önemli bir temel sunduğu belirtildi.

7 8
İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak - Resim: 8

RESMİ MAKAMLARDAN VATANDAŞLARA HANGİ UYARILAR YAPILDI?

Uzmanlar bu araştırmanın kesin bir deprem tarihi tahmini olmadığını, ancak risk senaryolarını netleştirdiğini vurguluyor. Kaliforniya eyalet yönetimi ise sakinlerin ve bölgeye seyahat edeceklerin acil durum planı hazırlamasını tavsiye ediyor. Depremlerin aniden ve uyarı vermeden gerçekleşebileceği hatırlatılarak altyapı ve bireysel hazırlığın önemine dikkat çekiliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro