İki dev fay hattı aynı anda kırılabilir; 160 yıllık enerji boşalırsa felaket olacak

CAJON GEÇİDİ BİR GÜVENLİK MEKANİZMASI OLABİLİR Mİ?

Yapılan araştırmalar, Güney Kaliforniya'daki Cajon Geçidi'nin iki fay hattındaki depremlerin eş zamanlı gerçekleşmesini önleyen bir güvenlik bariyeri olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu geçidin aynı zamanda ortak bir kırılmayı kolaylaştırma riski barındırdığına da dikkat çekiyor. Kırılma anında iki fay sistemindeki stres seviyelerinin birbirine yakınlığı, geçidin nasıl bir rol oynayacağını belirleyecek.