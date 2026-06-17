Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıktı.

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine karar verdi.

CHP Genel Merkezi’ne polisler girdi. Sonra Özgür Özel çıktı.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in karşılıklı hamleleri başladı.

İlk iş CHP’nin avukatları görevden alındı. Meclis’te kim konuşacak kavgası çıktı, Özgür Özel konuştu.

Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanvekillerini görevden aldı.

CHP Parti Meclisi’nde Özgür Özel’i destekleyen 28 isim istifa etti. Bu istifalardan sonra direkt kurultay beklendi ancak hukuken olmayacağı izah edildi.

CHP’de kamuoyunun gözünün önünde yaşanan kavgaları böyle…

YENİÇAĞ, CHP kulislerinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi dinledi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KAFASINDAKİ YENİ PARTİ

Özgür Özel yeni bir partiye soğuk bakıyor. Yeni parti kulisleri ilk kez AKP’ye yakın medyada dillendirilmeye başlandı günden bu yana Özgür Özel her konuştuğu ortamda “Önceliğimiz yeni parti değil CHP’ye sahip çıkmak” dedi.

Sonra, Özgür Özel’in görevlendirmesiyle seçime girme yeterliliği olan DSP ve Genç Parti ile görüşmeler yapıldığı gündeme geldi.

YENİÇAĞ, Özgür Özel’in ekibinin DSP ve Genç Parti ile görüşmeler yaptığının medyaya yansımasının bir “siyasi çalım” olduğunu, aslında bu iki parti ile “ciddi” bir görüşme değil de medyaya yansısın diye bir görüşme yapıldığını yazmıştı. Böylelikle asıl “ciddi” görüşmelerin perdelendiğini iddiasını gündeme getirmiştik.

Özgür Özel CHP Genel Merkezi’den çıktığı günden bu yana hep CHP’de kalma planını ifade etti. Yeni parti sorularına geçiştirici yanıtlar verdi.

Peki, Özgür Özel’in kafasında nasıl bir yeni parti var?

Özgür Özel’in ilk hedefi parti kurmak değil ancak yeni bir parti kurulduğu taktirde ise bu partinin “Gerçek CHP biziz” imajıyla öne çıkmasını istiyor. Türkiye’nin birinci partisi olmuş CHP’yi bırakıp gidecekse seçmenini de yanında götürmesi gerektiğini düşünen Özgür Özel, CHP oylarının silme olarak yeni partiye geçeceği bir propaganda süreci işlemesini istiyor.

EKREM İMAMOĞLU’NUN KAFASINDAKİ YENİ PARTİ

Elbette bir de Ekrem İmamoğlu’nun kafasındaki yeni parti var.

İmamoğlu ise Özgür Özel’den farklı düşünüyor.

Öncelikle, Özgür Özel tüm yeni parti sorularını geçiştirip ilk işinin CHP’yi kurtarmak olduğunu söylerken İmamoğlu ise röportajlarında ve açıklamalarında “yeni parti” vurgusunu sıklıkla yapıyor.

Son olarak dün İmamoğlu’nun İlke TV röportajı yayınlandı ve “İmamoğlu’ndan yeni parti açıklaması: Kurultay engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız” başlığıyla verildi. Aynı mecrada Özgür Özel’in haberi ise “Özgür Özel: Sokaktan en çok duyduğum söz: ‘Partiyi bunlara bırakma” başlığıyla verilmişti.

Silivri’den gelen haberler Ekrem İmamoğlu’nun hararetle yeni parti istediğini gösteriyor.

Peki, Ekrem İmamoğlu’nun kafasında nasıl bir yeni parti var?

Hemen parti kurulmasını isteyen İmamoğlu aslında bu süreci de fırsat olarak görüyor. CHP’nin solda kaldığını düşünen İmamoğlu “CHP’nin aksine merkez sağ parti” görüşünü savunuyor. İmamoğlu’nun ve ekibinin “Yeni parti CHP’yi aşmalı ve merkez sağ olarak herkese kucak açmalı” yorumunu yaptığı belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU OLMASA BİZ ANLAŞIRIZ

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasından yeni parti ve yeni parti zamanlaması üzerinden yaşanan gerilime karşılık Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı ise Özgür Özel’e yakın…

Kılıçdaroğlu ve ekibi, Özel ve ekibine “İmamoğlu olmasa biz anlaşırız” mesajını veriyor.

İstanbul ile Ankara’nın geriliminde Özgür Özel zaman kazanmaya çalışırken 20 Temmuz tarihini Ekrem İmamoğlu’na iletti.

Özgür Özel adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’dan önce Yargıtay’ın karar vermesinin beklemesini istedi. Bu makul görülebilecek tarih okeylendi.

Ve fakat bir yandan da dün hem Kılıçdaroğlu hem de Özel Meclis’te geçen haftaki gibi kavga görüntüleri oluşmaması için sağduyu gösterdi, konuşma yapmadı.

Bu durum Kılıçdaroğlu ile Özel arasında bir diyaloğa evrilir mi, süreç gösterecek.

Her ne olursa olsun, yeni partide ayak direyen Özgür Özel, çizgi konusunda İmamoğlu’nu belli noktaya getirmeden start vermek istemiyor.

Yeni parti kurulsa dahi Özgür Özel’in seçime girme yeterliliği olan bir partiyle anlaşması baki kalacak çünkü AKP’nin baskın seçimine hazırlıklı olmak istiyorlar.