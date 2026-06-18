İç piyasada dolar/TL kurunun izlediği seyir ve küresel arenada ons altındaki yukarı yönlü iştah, yurt içindeki sarrafiye ürünlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Güne erken saatlerde başlayan yatırımcılar ve elindeki birikimi korumak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel fiyatları sorguluyor
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Haziran 2026)
Küresel piyasalar yarın İsviçre'de atılacak tarihi ABD-İran imzasına kilitlenmişken, altın fiyatları Perşembe sabahına da zirve yürüyüşüyle başladı. Yatırımcılar Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunu aratmaya başladı. İşte güncel altın fiyatları...Züleyha Öncü
18 Haziran 2026 Perşembe sabahı itibarıyla Kapalıçarşı’da anlık olarak kaydedilen resmi satış fiyatları, altının güvenli liman pozisyonunu nasıl koruduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
İşte Kapalıçarşı 18 Haziran 2026 Güncel Altın Satış Tablosu
Yatırım planlaması yapacak vatandaşlar için piyasadan alınan ilk net rakamlar ve sarrafiye ürünlerinin satış değerleri şu şekilde listeleniyor
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram Altın: 6 bin 598 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek Altın: 10 bin 790 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım Altın: 21 bin 540 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam Altın: 42 bin 980 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons Altın: 4 bin 307 Dolar
Gremse Altın: 107 bin 158 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet Altını: 44 bin 58 TL
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.