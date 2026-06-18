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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haksız fiyat artışı iddiasıyla sektörün önde gelen şirketlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştı. Soruşturma sürecinde şirketlerin üst düzey yöneticileri de gözaltına alınmıştı.

Daha önce yapılan itirazlar sonucunda Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu hakkında verilen kayyum kararları kaldırılmıştı. Son olarak mahkemeye yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle birlikte 7 şirket için daha denetim kayyımı tedbiri kaldırıldı.

Böylece kayyum atanan 13 şirketten önemli bir kısmı için söz konusu tedbir kararı yargı süreci sonunda kaldırılmış oldu.

Sürece ilişkin gelişmeyi Ekonomim yazarı Ali Ekber Ertürk duyurdu. Sektördeki hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ise yakından takip ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektöründe son dönemde yaşanan fiyat artışları kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, bu gelişmeler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Haksız fiyat artışı ve rekabet ihlali iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmada, sektörün önde gelen şirketleri mercek altına alınmıştı.

Yürütülen incelemeler çerçevesinde 13 şirkete denetim kayyımı atanırken, şirketlerin faaliyetlerinin şeffaf şekilde izlenmesi ve piyasadaki fiyat oluşumlarının denetlenmesi amaçlanmıştı. Süreçte şirketler, alınan kararlara karşı yargı yoluna başvurarak itirazlarını mahkemeye taşımıştı.