Program kapsamında verilen katkı, ev alım maliyetinin en fazla %50’sini karşılayabiliyor.
Hem ev hem de 1 milyon 600 bin lira para veriyorlar: Cebinizden tek kuruş çıkmıyor
İtalya’nın Toskana bölgesinde nüfus sayısı düşen dağlık kasabaları canlandırmak için bölge yönetimi, “Residenzialità in Montagna 2024” isimli resmi programla yeni sakinlere 10.000 ila 30.000 Euro arasında hibe desteği veriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Toskana Bölge Yönetimi (Regione Toscana) tarafından Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) kaynaklarından finanse edilen program, 119 dağlık belediyeyi içinde barındırıyor.
Bu belediyelerin nüfusu 5.000’in altında ve Toskana’nın iç kesimlerinde, Apenin Dağları’nda yer alıyor. Programın temel amacı, genç nüfusun şehirlere göçünü tersine çevirerek dağlık bölgelerin sosyo-ekonomik canlılığını yeniden kazanmasını sağlamak.
Hibe Ne Kadar ve Ne İçin Veriliyor?
Minimum katkı: 10.000 Euro
Maksimum katkı: 30.000 Euro
Katkı, mevcut bir konutun satın alınması ve ilgili masrafların (tapu, vergiler vb.) en fazla %50’sini karşılayacak şekilde veriliyor.
Yeni inşaat veya bitmemiş bölgeler destek kapsamı dışında. Konutun “A” kategorisinde (konut amaçlı) ve kadastroya kayıtlı olması gerekiyor.
Kimler Başvurabiliyor?
Programdan yararlanmak için şu şartlar aranıyor:
18 yaşını doldurmuş olmak,
İtalyan vatandaşı, AB vatandaşı veya en az 10 yıllık uzun süreli ikamet iznine sahip yabancılar,
Başvuru esnasında dağlık olmayan bir İtalyan belediyesinde ikamet ediyor olmak.
Başvurular, Toskana Bölge Yönetimi’nin resmi online platformu üzerinden dijital kimlik (SPID, CIE veya CNS) ile gerçekleştiriliyor. Satın alınacak konutun, programın ilan tarihinden sonra noter onaylı satış sözleşmesiyle alınması gerekiyor.
10 Yıl Taahhüt Şartı
Destek alanlar, satın aldıkları konutu ana ikametgâh olarak kullanmak ve en az 10 sene boyunca bu bölgede ikamet etmek zorunda. Bu süre içinde evi satmak veya kiraya vermek mümkün değil. Aksi takdirde hibenin iadesi gündeme gelebiliyor.
2025 yılında Program Genişletildi
2024 çağrısı 2024 yılının Temmuz ayında sona erdi ve değerlendirme süreci tamamlandı. Ancak Toskana Bölge Yönetimi, 2025 senesinde “Residenzialità nei territori della Toscana diffusa” adlı yeni bir programla teşvikleri devam ettirdi. Bu yeni çağrıda dağlık bölgelerin yanı sıra “Toscana Diffusa” (dağınık Toskana) olarak tanımlanan daha geniş alanlar kapsama alındı ve nüfusu 10.000’e kadar çıkan bazı belediyeler de dahil edildi.
Kaynaklar, Fosmit fonları ve bölgesel kaynaklarla destekleniyor.