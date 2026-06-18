Hem ev hem de 1 milyon 600 bin lira para veriyorlar: Cebinizden tek kuruş çıkmıyor

Hibe Ne Kadar ve Ne İçin Veriliyor?

Minimum katkı: 10.000 Euro

Maksimum katkı: 30.000 Euro

Katkı, mevcut bir konutun satın alınması ve ilgili masrafların (tapu, vergiler vb.) en fazla %50’sini karşılayacak şekilde veriliyor.

Yeni inşaat veya bitmemiş bölgeler destek kapsamı dışında. Konutun “A” kategorisinde (konut amaçlı) ve kadastroya kayıtlı olması gerekiyor.