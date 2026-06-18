Şehirler sular altında kalabilir: 130 yıllık dev baraj çökme eşiğinde

130 YILLIK BARAJ TARTIŞMAYA AÇIK

Yetkililer, düzenli denetimler ve bu müdahaleler sayesinde yapının güvenli şekilde işletildiğini savunuyor. Ancak barajın 130 yılı aşkın yaşı ve bölgenin deprem kuşağında yer alması, tartışmaları canlı tutmaya devam ediyor.

ÇÖKME SENARYOSU FELAKET YARATIR

Bir yandan 19. yüzyıl mühendisliğinin önemli bir örneği olarak görülen Mullaperiyar, diğer yandan olası bir çökme senaryosunun yaratabileceği felaket nedeniyle Hindistan’ın en çok konuşulan altyapı projelerinden biri olmayı sürdürüyor.