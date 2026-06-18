Hindistan’ın güneyinde, Kerala ile Tamil Nadu eyaletleri arasında bulunan Mullaperiyar Barajı, hem tarihi hem de olası riskleri sebebiyle senelerdir gündemden düşmüyor.
Şehirler sular altında kalabilir: 130 yıllık dev baraj çökme eşiğinde
130 senelik Mullaperiyar Barajı, taş ve kireç harcıyla inşa edilmesine rağmen hâlâ milyonlarca insanın suyunu karşılıyor. Fakat yaşına ve deprem riskine rağmen olası bir çökme ihtimali, tartışmaları sürdürüyor.Kaynak: Haber Merkezi
1895 senesinde sona eren yapı, bugün hâlâ milyonlarca insanın su ihtiyacını karşılamaya devam ederken, uzmanlar yapının ciddi hasar görmesi durumunda aşağı havzadaki yerleşim yerlerinin büyük tehlike altında kalabileceği konusunda uyarılarını devam ettiriyor.
GELENEKSEL MALZEMELERLE İNŞA EDİLMİŞTİ
Barajın en dikkat çeken özelliği, modern inşaat tekniklerinden çok uzak bir dönemde, tamamen geleneksel malzemelerle inşa edilmiş olması. 1887 senesinde İngiliz mühendis John Pennycuick’in öncülüğünde başlayan çalışmalar, yaklaşık sekiz yıl sürdü.
SUYUN YARATTIĞI BASINCA DİRENİYOR
O dönemde beton yerine büyük taş bloklar, kireç harcı ve öğütülmüş tuğla karışımı kullanıldı. Bu yöntemle gerçekleştirilen baraj, ağırlığı sayesinde suyun yarattığı basınca direnen klasik bir yerçekimi barajı olarak tasarlandı.
54 metre yüksekliğe ve 366 metre uzunluğa ulaşan yapı, günümüzde yaklaşık 443 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Bu su, tarımsal sulama, enerji üretimi ve içme suyu temini açısından bölgedeki milyonlarca insan için hayati önem taşıyor.
Yıllar içinde yapılan beton enjeksiyonları, kablo ankrajları ve çeşitli güçlendirme çalışmaları sayesinde barajın ömrü uzatıldı.
130 YILLIK BARAJ TARTIŞMAYA AÇIK
Yetkililer, düzenli denetimler ve bu müdahaleler sayesinde yapının güvenli şekilde işletildiğini savunuyor. Ancak barajın 130 yılı aşkın yaşı ve bölgenin deprem kuşağında yer alması, tartışmaları canlı tutmaya devam ediyor.
ÇÖKME SENARYOSU FELAKET YARATIR
Bir yandan 19. yüzyıl mühendisliğinin önemli bir örneği olarak görülen Mullaperiyar, diğer yandan olası bir çökme senaryosunun yaratabileceği felaket nedeniyle Hindistan’ın en çok konuşulan altyapı projelerinden biri olmayı sürdürüyor.