Özgür Özel CHP'nin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları şöyle:

Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Hep beraber adım adım kararlılıklara ilerliyoruz. Konunun parti içi mesele olmadığını, Saray iradesiyle seçme ve seçilme hakkı olduğunu, milletin değişim umudunun karşısında duranlarla milletin kendi iradesi arasında olduğunu hep söyledim.

DELEGE İMZALARI

Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarını butlan yönetiminde olan Genel Merkez'e götürdüler. 1004 delegemizin iradelerini gösteren ıslak imzaları götürdüler. İstanbul delegesi hariç 833 imza verildi.

Tedbir kararı var, bu kurultayı yapamayız gibi kamuoyunun tahammül edemediği, partililerimizin tahammül edemediği zorlular çıkarmak esas niyetin kurultay yapmak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Buradan o imzalarla birlikte koca bir dosya teslim ettik. O dosyada 34 profesör ve doçentin imzasının bulunduğu bir metin yayınlandı. bu metinde tedbir kararının kurultaya engel olmadığı belirtildi.

Ancak Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin seçilmiş mazbatalı genel başkanını, 6 yıl önceki seçime gidilip aradaki 4 seçimi saymayarak yönetmenin hiçbir açıklaması yoktur.

KEMAL BEY'E OY VEREN DELEGELER DE 'KURULTAY' İSTİYOR

38. Kurultayda Kemal Bey'e oy veren delegelerin en az 530 tanesi bugün "Kurultay yapılsın" diyor. Kemal Bey o sonucu ayakta alkışlıyordu. Bugün geldiğimiz noktada; bu kurultayın delegelerinin seçtiği il başkanları görevde... Şimdi onlar görevde. 2025 yılında seçilmiş olan yönetimler, il başkanları görevden alınmaya çalışılıyor. Bizim kadın kollarımızı sadece kadınlar seçiyor. Ayrı bir prosedür ve takvimle. O seçilmiş kadın kolları başkanlığına şimdi erkekler atama yapıyor. En ayıbı da bu.

'KEMAL BEY'İ BU AYIPTAN KURTULMAYA DAVET EDİYORUM'

Bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vadeden bir partinin derhal bu ayıptan kurtulması lazımdır. Bunu tarihi bir çağrı olarak, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'i ülkeyi bu cendereden kurtarmaya ve derhal kurultaya gitmeye davet ediyorum.

'ATANMIŞLAR ATAYANLARIN SEÇİLMİŞLER MİLLETİN TALİMATIYLA ÇALIŞIR'

Zor zamanlardan geçiyoruz. Işığa, umuda yürüyoruz. Bugün o ışığın bu salonda herkesin gözlerinde görüyorum. Umut artık salonlarda değil, sokakta. Kimse unutmasın ki atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler talimatı görevi milletten alırlar. Ben bugün buraya milletin içinden, sokağından kahvesinden aldığım yetkiyle geldim.

"BİZ OLMASAK ERDOĞAN'A KİM SÖYLEYECEK?"

Bizim bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi bu millete anlatmaya devam etmemiz lazım. Biz olmazsak kim konuşacak, 5 aylık enflasyonun Avrupa'da 1. dünyada en yüksek 5. enflasyonun Türkiye'de olduğunu, 28 bin lira verilen asgari ücretin 23 bin 400 liraya gerilediğini açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 135 bin liraya çıktığını, bu şartlarda işçiye asgari ücret verilmeye devam edildiğini kim söyleyecek Tayyip Erdoğan'a?

AKP'nin kara düzeninde kimsenin huzuru kalmadı. 65 yaşında bir teyze sabah 4'te kalkıp 6'da seraya geldiğini gündelik 960 lira para aldığını söyledi. Bu parayı Antalya'da torunlarını okutmakta zorlanan kızına yolladığını anlattı. Biz başka şeylerle meşgul edilmek yerine, serada çalışan o teyzenin sorunlarını çözmek üzerine yoğunlaşmamız lazım. Umut biziz. bizden başka bir umut yoktur. bunu bilmek zorundayız.

3 büyük sendika bir araya geldi. İnsan söylemye utanır. Herkesin vefa göstermesi gerekirken, insanca ücret diyorlar. Bu cümledeki ayıbı kimsenin yüreği kaldırmıyor. Kutu kolayı ezer gibi ezdiler emekliyi. AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken şimdi 2 çeyrek altın alır vaziyette. İlk durumda verilen bayram ikramiyesiyle koç alınırken bugün koçun budu alınamaz durumda.

5 EMEKLİ BİR OLUP YOKSULLUKTAN KURUTULAMIYOR

Eskiden 7 kişi bir danaya giriyordu, şimdi 5 emekli bir olup yoksulluktan kurutulamıyor. Ancak 6 emekli bir araya gelirse yoksulluk sınırını aşabiliyor. eskinin yoksulları artık derin yoksullukta sürünüyorlar. 114 bin lira yoksulluk sınırı var; Sokaktaki insanın %95'ini yoksullaştırdılar. devlet memurları, kıdemliler... 70 bin lira alan birisi yoksulluk sınırının %40 altında. Kendisine verilen bu maaşın 3 tanesi gelir vergisi olarak geri alınıyor.

"BU MESELE İÇ MESELE DEĞİL; SERADAKİ EMEKLİYLE ERDOĞAN ARASINDAKİ MESELEDİR"

Memlekette vergi düzeni yok vergi soygunu var. 100 liranın 64'ünü eşit topluyor. Zengin de fakir de aynı verigiyi veriyor. Bunun üzerine maaşlardan %25 gelir vergisi kesiliyor. Kalan da kurumlar vergisi. 1 yıl önceden bütçeye koyuyor bunu.

Bu mesele butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele seradaki teyzeyle Erdoğan arasındadır.

AKPDEN.NET

Bunlar bizi hiç tanımamış. Sanıyorlar ki durdurabilirim. Sanıyorlar ki yıldırabilirim. Bizim arkamızda millet oldukça, bu mücadele ruhu oldukça durmayacağız. Eskiden 2 memur evlense 5 yıla araba 10 yıla ev alıyordu. babadan anadan miras değilse, piyangodan da çıkmazsa ne ev ne araba alınabiliyor. Ama ayağını yerden kesmesinin zaruri olduğu işler var. Tesisatçı, küçük esnaf... Kuryeler... Bağ bahçeye traktörle dünya mazot yakarak gitmemek için motor kullananlar için bir mator var.

316 bin lira. Sepete ekliyorsun; 117 bin lira ÖTV, 86 bin lira KDV alırım. 214 Bin lira da bana verirsin. 316 bin lira olan motor 520 bin lira olur. AKP'den .net... Aradaki 204 bin lira AKP'yi iktidarda tutma vergisidir.

"ÖNCE SEÇİM GARANTİSİ SONRA GEÇİM GARANTİSİ"

Bu ülkede yola köprüye geçiş garantisi var. Havaalanı var uçuş garantisi var. Hastaneye hasta garantisi var. Ama işçiye emekçiye geçim garantisi yok bu iktidarda. Bizim iktidarımızda emekliye ve emekçiye geçim garantisi için önce seçim garantisini getireceğiz. Herkes bilsin ki buradan ilan ediyorum; Seçim garantisi olmadan geçimi garanti altına alamayız. Hepimizin geleceği sandığa bağlı. AKP'yi geçip %30 olan partiyim. Bu partiyi seçimsiz bırakmak peşindeler.

"ATAMAYACAKSAN NE OKUTTUN BE KARDEŞİM?"

Bu kara düzen millete hakkını vermiyor. Hakkını isteyenin başını ezmeye çalışıyor. Özel okul öğretmenleri... 2014 yılında bir gece yarısı bir önerge geldi bakanlıktan. Apar topar geçirdiler. O gün bugün özel okullarda emek sömürüsünün daniskası yaşanıyor. Saat uygulaması olduğu için asgari ücretin altında maaş alan öğretmenler var. Buna itiraz etmek için sendikalar Ankara'ya gelmiş. 1 milyon dan fazla atanmayı bekleyen öğretmen var. "Atamayacaksan ne okuttun be kardeşim?"

Öğretmenler hak arayacak hak. Beğenmediğin Trump'ın Beyaz Sarayı'nın karşısında millet protesto yapıyor. Senin neyin var da bu kadar haksızlığa uğramış öğretmeni binasından çıkarmıyorsun.

Şuanda 24 belediye başkanımız tutuklu. İlk önce İstanbul'da Erdoğan'ın bertaraf etmek istediği herkesi hukuksuz kararlar veren, kararları Anayasa Mahkemesi'nden oy birliğiyle bozulan hukuk tanımaz birinin önce ödüllendirilmesi sonra Başsavcı yapılmasıyla başladı.

Gittiği gün cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na bir şekilde operasyon yapma peşine düştü. Bir tane AKP'li belediyeye sabah operasyonu, gözaltı, tutuklama, uzun yargılama yok. CHP'den 24 belediye başkanımız hala hapiste. Bir delilden suça, o suçtan da suça işleyen faile gidilir. Bu yöntemle cezalandırılacak kimsenin arkasında durmayız. Şimdiki sitemde önce suçlu bulunur. Sonra o kişiye delil aranır. O kişiyle iş yapan herkesin dosyası istenir. İş adamları malıyla mülküyle tehdit edilir. İçeri atılır. Sonra yanına birtakım avukatlar gelir. Savcının istediği gibi ifade ver derler. O avukatla ifadeye gidilir, Başkana iftira edilir, kişi salınır, malı mülkü iade edilir. Böyle bir sistem yürüyor...

İşte o yüzden 24 başkanımız tutukludur. Öyle bir noktadayız ki; sanatçıları, gazetecileri sindirmek için içeri alıyorlar. Geçen hafta tavukçulara kayyum atadılar. Kimi şokta... Partiyi kurarken Tayyip Bey'in evinde yattığı adama kayyum atamışlar. Hukuk artık sadece birinin elinde, sınır yetkiyle donatılan birinin gözü döndü. Öyle ki 20 gün öğrenciyi okulsuz bırakıp 20 gün sonra 'pardon' diyebiliyor.

"MİLLETİ UNUTTULAR"

Kendi mal varlıklarını açıklamayanlar, siyasi ahlak yasasına hayır diyenler, ayakkabı kutularını görenler, FETÖ koydu diyip faiziyle geri isteyenler... Kendilerini FETÖ şampuanı ile yıkamışlar... Öyle bir noktadayız ki, bundan sonra bunların bu milletin ferasetini hafife aldıklarının, git gide bu gücü pekiştirdikçe milleti unuttuklarının millet tarafından hatırlanması lazım.

"BENİM GÜCÜM YETMEZ, BİZİM GÜCÜMÜZ YETER"

Bütün vatandaşlarıma şunu söylemek isteriz; Kimi arkadaşımız 16 aydır hapiste. Evlatlarından yakınlarından uzak. Bütün çalışanlar yüreği ağzında. Ama işin öbür tarafında sadece bunu CHP'ye yapıyorlar diye bakmamak lazım. Herkese gösteriyorlar bu sopayı. Bu sopaya ne benim ne partinin gücü yeter. Ama millet bir olursa, hak arayanın arkasında durursa, çağrıldığında çağrıldığı yere gider tavrını koyarsa kimse bu milletin karşısında duramaz.

"BU PARTİYİ KURTARACAĞIZ"

Örgütlü tüm yapılar hedeftedir. Cumhuriyette önce kurulmuş partimiz hedeftedir. Saray'ın atamasıyla işgal altındadır. 1923'te kurulan partiyi darbeciler kapatmıştı. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP'lilerin seçtikleri değil, AKP'nin yargıçlarının atadıkları görevdedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız hep birlikte iktidar yapacağız. Partide sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.