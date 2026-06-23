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CHP'de görevden alınmalar devam ediyor. CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın yerine Hasan Şahin, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın yerine ise Okan Marzıoğlu atandı.

CHP yönetimi kurultay ve kongre süreciyle ilgili önemli kararlar aldı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Eylül ayında başlayacak olağan kongre takvimini açıklarken, Kayseri ve Antalya il örgütlerinin görevden alındığını ve yeni görevlendirmeler yapıldığını duyurdu.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ EYLÜL'DE BAŞLIYOR

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. Sarı'nın açıklamaları şöyle;

"Kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili değerlendirmelerimiz de oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Biz de bu imzalarla ilgili, kurultay yapılmasına ilişkin imzaların şekil şartları ve içeriği konusunda değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Elimizde bulunan 820 imzanın değerlendirmesi hâlâ devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak.

Buna ek olarak, biliyorsunuz olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. Özellikle tabanımızdan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak bir kongre süreci başlatmayı düşünmüştük. Bununla ilgili hem MYK'mızda hem de Parti Meclisimizde karar almıştık. Olağan kongre takviminin açıklanmasına ilişkin bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Geçen hafta bu komisyonumuzu oluşturduk. Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir'den oluşan 6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon Olağan Kurultay Hazırlık Komisyonu olarak görev yapacaktı. Komisyon toplantılarını gerçekleştirdi ve çalışmalarını sürdürüyor.

Arkadaşlarımız bir kongre ve kurultay takvimi hazırlığı üzerinde çalışıyor. Bugün aldığımız kararlarla birlikte Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Yaz aylarındaki tatil dönemi de dikkate alınarak olağan kongre takviminin Eylül ayının başında başlamasına karar verdik. Takvimin ayrıntılarını, yani ilçe ve il kongrelerinin tarihlerini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

Bunun dışında aldığımız bazı kararlar da var. İki ilimizle ilgili örgütlerimize yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yurt dışı örgütlerimize ilişkin de bir değerlendirme gerçekleştirildi. Yurt dışı örgütlerimizin içinde bulunduğu durum, genel bir yeniden yapılanma süreci çerçevesinde ele alındı ve bu kapsamda alınacak kararlara ilişkin çerçeve bir görüşme yapıldı.

ANTALYA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshedilmesine karar verdik. Mevcut il başkanının yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızı il başkanı olarak görevlendirdik. Kendisi önceki dönemlerde Kayseri'de ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshedilmesinin yanı sıra disipline sevk işlemi de söz konusu.

ANTALYA İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Antalya ilimizde ise yalnızca örgüt feshi kararı aldık. Orada herhangi bir disiplin uygulaması bulunmuyor. Antalya İl Yönetimi'ni görevden aldık. Yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atadık. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi il yönetimlerine ilişkin çalışmalarını tamamlayıp bize sunacaklar.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığına yakışmıyor. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde alınan kararlara uygun şekilde ve kurumsal kimliğimize yakışır biçimde hareket edilmesini tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğine yakışmayan eylem ve davranışları da yakından takip ediyoruz.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."

Örneğin Sayın Özgür Özel'in fotoğraflarının indirildikten sonra rencide edici şekilde sergilenmesine ilişkin görüntüleri kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Bu işlemleri yapan arkadaşlarımızın uyarılması ve haklarında disiplin işlemlerinin başlatılması yönünde karar aldık. Bizim açımızdan önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ve bu kimliğe saygı duyulmasıdır. Önümüzdeki süreçle ilgili siyasal mücadeleler her zaman yapılır. Biz oluruz ya da olmayız. Arkadaşlarımız olur ya da olmaz. Ancak asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde değerlendirmelerimizi de yapacağız."