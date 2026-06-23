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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Bahadır Özgür’ün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım, akaryakıt sektörüne yönelik yürütülen büyük operasyon kapsamında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Özgür, sabah saatlerinde kamuoyuna yansıyan kayyum atanan şirketler listesinde yer aldığı belirtilen Global Terminal Hizmetleri A.Ş.’nin daha sonra listeden çıkarıldığını öne sürdü.

Bahadır Özgür paylaşımında, “İlginç işler: Kayyum listesine girdi, çıktı!” ifadelerini kullanarak şirketin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Öztürk ailesine ait Nakkaş Holding bünyesinde bulunduğunu belirtti. Özgür ayrıca şirketin yönetiminde Ramazan Öztürk’ün bulunduğunu ve Nakkaş Holding’in FETÖ'den el konulan pek çok önemli şirketi 2025 yılında TMSF'den satın aldığını hatırlattı.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNE OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiğinin ve vergi yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ile hayali ihracat işlemleri yoluyla bertaraf edilmeye çalışıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek’in verdiği bilgilere göre İstanbul merkezli olarak dokuz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞİRKETTEN DÜZELTME METNİ GELDİ

Gündeme gelen iddiaların ardından Global Terminal Hizmetleri A.Ş. yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, LPG sektörüne yönelik sahte fatura ve hayali ihracat soruşturmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, şirket faaliyetlerinin petrol ve rafine ürünlerin transit ticaret rejimi kapsamında depolanmasıyla sınırlı olduğu belirtilerek, “Depolama faaliyetlerimizde LPG ürünü yer almamaktadır” denildi.

Şirket ayrıca, transit rejimi kapsamında faaliyet gösterdiği için haberlere konu olan türden bir vergi kaçakçılığının kendi bünyesinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savundu.

“KAYYUM ATANMADI” VURGUSU

Global Terminal Hizmetleri A.Ş., kendilerine yönelik herhangi bir kayyum ataması, hukuki işlem veya idari yaptırım uygulanmadığını belirterek, haberlerde şirket unvanının “sehven” yer aldığının anlaşıldığını ifade etti.

Şirket açıklamasında, ilgili medya kuruluşlarından haber içeriklerinde yer alan ifadelerin düzeltilmesini ve gerekli tekziplerin yayımlanmasını talep etti.

Böylece sabah saatlerinde kayyum atanan şirketler arasında yer aldığı öne sürülen Global Terminal Hizmetleri A.Ş., soruşturmayla bağlantısı bulunmadığını ve isminin yanlışlıkla listelere dahil edildiğini duyurarak kamuoyuna açıklık getirmiş oldu.