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Kırıkkale’de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi’nde patlama yaşandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Valiliği, Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2 özel şirket çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

Meydana gelen patlamada, görev yapan bir fabrika müdürü ile bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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