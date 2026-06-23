Yeniçağ Gazetesi
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Bayhan konserinde feci kaza: Yaralılar var

Bayhan konseri sırasında yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisiklet çarptı. Kazada sürücü, yolcu ve yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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Bayhan konserinde feci kaza: Yaralılar var - Resim: 1

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park’ta düzenlenen Bayhan konseri sırasında yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Bayhan konserinde feci kaza: Yaralılar var - Resim: 2

Kaza, İlkadım ilçesi Batı Park iç yolunda meydana geldi.

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Bayhan konserinde feci kaza: Yaralılar var - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, Bayhan konseri sırasında Nurullah A. idaresindeki 55 AVK 256 plakalı motorlu bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Erkut Doğan Çırık’a çarptı.

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Bayhan konserinde feci kaza: Yaralılar var - Resim: 4

Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Nurullah A., yanında bulunan Enes Bereket ile yaya Erkut Doğan Çırık yaralandı.

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Bayhan konserinde feci kaza: Yaralılar var - Resim: 5

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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