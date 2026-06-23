Tapu mağdurlarına müjde: 3 milyon mülkiyet sahibini ilgilendiren karar yürürlüğe girdi

Gayrimenkul Ve Hukuk Uzmanları: "Devlete Olan Güven Bağını Perçinleyecek"

Gayrimenkul ve hukuk uzmanları, yapılan bu tarihi kanun değişikliğinin hem iç hukuktaki dava yükünü hafifleteceğini hem de vatandaşın devletine olan güven bağını daha da perçinleyeceğini belirtiyor.