Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyet hakkının kutsallığını korumak ve vatandaşın önündeki hantal bürokratik engelleri tamamen ortadan kaldırmak amacıyla uzun süredir üzerinde çalışılan devasa bir yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.
Tapu mağdurlarına müjde: 3 milyon mülkiyet sahibini ilgilendiren karar yürürlüğe girdi
Yıllardır süren, milyonlarca aileyi perişan eden tapu ve mülkiyet mağduriyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın attığı adımla sonlanıyor. Türkiye genelinde tam 80 bin taşınmazı ve doğrudan 3 milyon vatandaşı kapsayan kritik mevzuat değişikliği yürürlüğe girdi. İşte detaylar...Züleyha Öncü
Orman Kanunu’nda gerçekleştirilen kritik mevzuat değişikliği ve kanun metnine resmi olarak eklenen "Ek Madde 22" düzenlemesi sayesinde; geçmiş dönemlerdeki farklı yasal uygulamalar, kurumlar arası vizyon ayrılıkları ve kadastro ölçüm hataları yüzünden mülkü elinden alınan milyonların hakları devlet güvencesiyle iade ediliyor.
Geçmişte Haksız Yere İptal Edilen Tüm Tapular Eksiksiz İade Edilecek!
Yeniakit'te yer alan habere göre Yeni yürürlüğe giren yasal düzenlemenin en can alıcı noktasını, geçmişte haksızlığa uğrayan ve mülkleri ellerinden alınan vatandaşların haklarının kuruşu kuruşuna iade edilmesi oluşturuyor.
Alınan karar doğrultusunda; devlet ormanı sınırları içerisinde kalmasına rağmen özel mülkiyet vasfını kaybetmemiş olan tüm taşınmazların mevcut tapu kayıtları devlet nezdinde tamamen geçerli ve hukuki kabul edilecek.
İşin sevindiren kısmı ise geçmiş yıllarda benzer mülkiyet gerekçeleri öne sürülerek mahkeme kararları ya da kurum tasarruflarıyla tapusu iptal edilmiş olan vatandaşları kapsıyor. Bu durumdaki tüm hak sahiplerine, ellerinden alınan tapularının iadesi eksiksiz ve koşulsuz olarak sağlanacak.
Tam 80 Bin Taşınmaz Ve 3 Milyon Vatandaş Mahkeme Koridorlarından Kurtuldu
Bakanlık kaynaklarından elde edilen güncel makro verilere göre, bu yasal hamle Türkiye'nin mülkiyet yapısındaki asırlık bir kaosu bitirecek. Yıllardır kadastro ölçümlerindeki uyuşmazlıklar sebebiyle mahkeme koridorlarında çözülmeyi bekleyen tam 80 bin bağımsız taşınmaz, bu büyük mülkiyet barışı sayesinde netliğe kavuşacak.
Aileleri ve mirasçıları da hesaba katıldığında, düzenlemenin Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon vatandaşı doğrudan ve olumlu yönde etkileyeceği hesaplanıyor.
Vatandaşların mülkiyet, intikal, satış ve kayıt işlemlerinde yaşadığı tüm kronik sorunlar bu sayede tek bir maddeyle tarihe gömülmüş oldu.
Gayrimenkul Ve Hukuk Uzmanları: "Devlete Olan Güven Bağını Perçinleyecek"
Gayrimenkul ve hukuk uzmanları, yapılan bu tarihi kanun değişikliğinin hem iç hukuktaki dava yükünü hafifleteceğini hem de vatandaşın devletine olan güven bağını daha da perçinleyeceğini belirtiyor.
Orman sınırlarının netleşmesi ve özel mülkiyet haklarının yasal güvence altına alınmasıyla birlikte, tarımsal yatırımların ve kırsal kalkınmanın önündeki görünmez bir engel daha kaldırılmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, benzer nitelikteki mülkiyet belirsizliklerini tamamen bitirmek adına sahada kadastro güncelleme çalışmalarının ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.