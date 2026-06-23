Yeniçağ Gazetesi
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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu

Geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu tarafından idari para cezası alan, Vindex markasının üreticisi Vnd Global Plastik Anonim Şirketi’nin resmi olarak iflası açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 1

Türkiye’nin temizlik ve hijyen markalarından Vindex’in üretici firması Vnd Global Plastik, içine düştüğü ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti.

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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 2

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı iflas kararı, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından resmen ilan edildi.

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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 3

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından paylaşılan resmi ilanda, şirketin iflasının resmen açıldığı ifade edildi.

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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 4

Yayınlanan ilanda şu yasal ifadelere yer verildi:

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Vnd Global Plastik Anonim Şirketi'nin Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/05/2026 tarih ve 2026/338 Esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 15:28'da açılmasına karar verilmiştir.

İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 5

YÜZDE YÜZ YERLİ ÜRETİM YAPIYORDU

İflas bayrağını çeken Vnd Global Plastik, sektörde Vindex markasıyla biliniyordu. Geniş bir pazar payına sahip olan şirket, özellikle şu ürün gruplarının üretimiyle Türkiye genelinde tanınan bir hijyen markası haline gelmişti:

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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 6

-Temizlik setleri

-Mikofiber bezler

-Gıda muhafaza ürünleri

-Haber Sonu

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Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu - Resim: 7

REKABET KURUMU CEZASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Mali dengeleri bozulan yerli üretici, geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu'nun radarına girmişti. Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, temizlik malzemesi üreten şirketlerin aralarında hakim durumu kullanarak bilgi değişimi yolu ile kanunu ihlal ettiği tespit edilmişti.

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