Yerli temizlik devi iflas etti: Herkesin evinde bulunuyordu

Yayınlanan ilanda şu yasal ifadelere yer verildi:

Yukarıda adres ve sicil numaraları yazılı Vnd Global Plastik Anonim Şirketi'nin Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/05/2026 tarih ve 2026/338 Esas sayılı kararı ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 15:28'da açılmasına karar verilmiştir.

İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.