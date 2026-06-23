Kaynak: DHA

Türkiye’de araç muayene hizmetlerini gelecekte 20 yıl boyunca işletmek üzere kolları sıvayan TURKA, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve geri bildirimler doğrultusunda radikal bir karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen diplomatik görüşmeler sonucunda sağlanan mutabakatla, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kartlı ödemelerdeki haksız komisyon uygulamasına tamamen kilit vuruldu.

"VATANDAŞIN SESİNİ DİNLEDİK, KOMİSYONU SİLDİK!"

Trafikte 34 milyondan fazla aracın bulunduğu Türkiye'de, tekrar muayenelerle birlikte yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesinin gerçekleştirildiğini vurgulayan TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, yeni nesil dönemin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Geçmiş dönem araç muayene deneyimlerini ve vatandaşlardan gelen haklı isyanları dikkatle değerlendirdiklerini belirten Salman, şunları kaydetti: “Hedefimiz yüksek kapasiteli, dijital altyapıyla desteklenen, hızlı ve kullanıcı dostu bir araç muayene sistemi sunmak. Vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimlerde en sık dile getirilen, en büyük kanayan yara kartlı ödemelerde uygulanan komisyondu. Bakanlığımız ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, 15 Ağustos 2027’den itibaren hizmet sunacağımız dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmamasına kesin olarak karar verdildi.”

81 İLDE 249 İSTASYON İÇİN İMZALAR ATILDI

Türkiye genelinde istasyon kuracak iş ortaklarının çok büyük bir kısmıyla anlaşmaları kuruşu kuruşuna tamamladıklarını müjdeleyen Serhan Salman, amaçlarının sadece bina dikmek değil, ülkenin en ücra köşesinde bile aynı yüksek standartta, dijital ve erişilebilir bir hizmet ağı örmek olduğunu söyledi. Yoğun bir yatırım programı yönettiklerini belirten Salman, “81 ilde hizmet verecek 249 yeni nesil araç muayene istasyonumuzla kesintisiz hizmet sunacağız. Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde ise mobil istasyon sayısını 250’ye ulaştıracağız. Mobil istasyonlarımızla vatandaşın ayağına giderken, kartlı ödemede komisyon uygulamayarak hizmet deneyimini iyileştireceğiz” dedi.

İSTANBUL'DA YAPAY ZEKALI GİZLİ ÜS: LAZER TARAYICILAR DEVREDE

TURKA, araç muayene sistemini hantal ve çağ dışı yöntemlerden kurtarıp tamamen dijital teknolojilerle yeniden inşa etmek amacıyla devasa bir Ar-Ge merkezinin de müjdesini verdi. Şirket; yapay zeka destekli gelişmiş görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve milimetrik ölçüm yapan lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek bir prototip istasyonu İstanbul’da devreye almaya hazırlanıyor. Bu teknolojik üs, hem yeni nesil muayene teknolojilerinin test merkezi olacak hem de "TURKA Akademi" çatısı altında eğitim görecek olan teknik personelin uygulamalı eğitim alacağı dev bir eğitim yuvasına dönüştürülecek.