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15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı Terör Örgütü mensubu askerler tarafından Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan suikast girişiminin ardından kaçan ve uzun yıllardır firari olarak aranan eski Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma genişletilti. O geceye dair, öncesi ve sonrası kent genelinde toprağa gömüldüğü iddia edilen silahlar için ekipler sahaya indi.

Karatepe’nin ifadeleri doğrultusunda Marmaris’te silah ve mühimmat araması başlatıldı. tv100.com'un haberine göre: Karatepe’nin gömdüğünü öne sürdüğü uzun namlulu silah ve tabancaların bulunması için 155 personel, 23 dedektör ve operatör ile 3 iz takip köpeği çalışma yapıyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026’da yakalandı. Soruşturma işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Karatepe, 5 Ağustos’ta tutuklandı.

İFADESİ 4 GÜN SÜRDÜ

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ifade eden Karatepe, terörle mücadele şubesinde darbe girişimine giden sürece dek neler yaşandığını anlattı. Dört gün süren ifade yaklaşık 69 sayfa tuttu. Karatepe ifadesinde, suikast girişiminin gerçekleştiği gece kullandıkları kaçış güzergahına bazı silahların gömüldüğünü ileri sürdü.

SİLAHLARI GÖMDÜĞÜ YERLERİ SÖYLEDİ

Tutuklanan FETÖ üyesi, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı ile yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerine uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söyledi.

Bu beyan üzerine, Cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapılması kararlaştırıldı.

SİLAHLAR İÇİN YER GÖSTERME İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında Karatepe’nin verdiği ifadeler üzerine yeni arama çalışmaları başlatıldı. Şüphelinin, suikast girişiminin ardından kullandığı kaçış güzergâhında ve yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris’in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söylediği belirtildi.

Muğla Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı doğrultusunda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Karatepe’nin işaret ettiği alanlarda silah ve mühimmatın bulunmasına yönelik aramalar yoğunlaştırıldı.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILIYOR

Başsavcılık, 15 Temmuz 2016’dan bu yana yapılan aramalarda ele geçirilen silahlarla Karatepe arasında bağlantı bulunup bulunmadığının da araştırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Karatepe’nin yer gösterdiği bölgeler ile daha önce silah bulunan alanlardaki deliller de karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

155 PERSONELLE KAPSAMLI ARAMA

Silah ve mühimmat bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât personeli ile Jandarma Komando birliklerinden oluşan toplam 155 personel görev yapıyor.

Çalışmalara ayrıca 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeği katılıyor. Arama ve tarama faaliyetlerinin geniş bir alanda sürdürüldüğü bildirildi.