Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti

Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenen suikast girişimine katılan 37 kişilik FETÖ timinin firari üyesi eski Özel Kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra yakalandı.Firari FETÖ'cü gizli toplantı dahil her şeyi tek tek itiraf etti.

Kaynak: AA / DHA
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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 1

SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTIYI ANLATTI

Karatepe'nin ifadesine göre süreç, 9 veya 10 Temmuz 2016'da İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen gizli bir toplantıyla başladı.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 2

Burada kendilerine önemli bir görev verileceğinin söylendiğini öne süren Karatepe, toplantıya katılanlara telefon getirmemeleri ve eşleri dahil kimseye bilgi vermemeleri yönünde talimat verildiğini ifade etti.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 3

15 Temmuz günü ise sivil kıyafetlerle askeri havaalanına gittiklerini, ardından helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne geçtiklerini anlattı.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 4

"CUMHURBAŞKANINI ALIP GÖTÜRECEĞİZ"

Karatepe, Çiğli'de darbe girişiminde yer alan bazı komutanlarla bir araya geldiklerini belirterek, burada kendilerine "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götüreceğiz" denildiğini iddia etti.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 5

İfadesinde, timde bulunan kişilere "Aramızda Hizmet'ten olmayan var mı?" sorusunun yöneltildiğini ve olumsuz yanıt verilmediğini öne sürdü.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 6

MARMARİS BASKININDA YAŞANLARI ANLATTI

Karatepe, 16 Temmuz gecesi helikopterle Marmaris'e indiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yöneldiklerini ve konuta yaklaşırken çatışma çıktığını söyledi.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 7

Koruma polislerinin etkisiz hale getirildiğini, konuta girildiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede olmadığının anlaşıldığını belirten Karatepe, daha sonra timin dağlık alana çekildiğini ifade etti.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 8

ÇALINTI SORULAR VE ÖRGÜT YAPILANMASINA İLİŞKİN İFADELER

Karatepe, ifadesinde örgütle ilişkisinin 1998 yılında başladığını, askeri okul yıllarında FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ve örgüt içinde "Selim" kod adını kullandığını anlattı.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 9

2015 yılındaki kurmaylık sınavı öncesinde kendilerine şifreli flash bellekle sınav sorularının verildiğini, sınavda çıkan soruların bunlarla aynı olduğunu iddia etti.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 10

PENSİLVANYA ZİYARETİNİ DE ANLATTI

Eski yüzbaşı, 2012 yılında ABD'de bulunduğu sırada Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü, görüşmeye giderken dikkat çekmemek için kılık değiştirdiğini ve yanında Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı hediye olarak götürdüğünü öne sürdü.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 11

10 YIL SAHTE KİMLİKLE SAKLANDI

Darbe girişiminin ardından Afyonkarahisar'a kaçtığını anlatan Karatepe, yaklaşık 10 yıl boyunca "Salih Usta" ismini kullandığını, geçimini hurdacılık, inşaat işçiliği ve üç boyutlu tablo satarak sağladığını söyledi.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 12

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığını belirten Karatepe'nin, 15 Temmuz'un yıl dönümünde medyada çıkan haberlerin ardından yer değiştirmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

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Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti - Resim: 13

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Burkay Karatepe, ifadesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebi de değerlendiriliyor.

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