Erdoğan'a suikast öncesi gizli toplantıyı anlattı: Firari FETÖ'cü tek tek itiraf etti

SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTIYI ANLATTI
Karatepe'nin ifadesine göre süreç, 9 veya 10 Temmuz 2016'da İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen gizli bir toplantıyla başladı.
SUİKAST ÖNCESİ GİZLİ TOPLANTIYI ANLATTI
Karatepe'nin ifadesine göre süreç, 9 veya 10 Temmuz 2016'da İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen gizli bir toplantıyla başladı.
Burada kendilerine önemli bir görev verileceğinin söylendiğini öne süren Karatepe, toplantıya katılanlara telefon getirmemeleri ve eşleri dahil kimseye bilgi vermemeleri yönünde talimat verildiğini ifade etti.
15 Temmuz günü ise sivil kıyafetlerle askeri havaalanına gittiklerini, ardından helikopterle Çiğli Askeri Hava Üssü'ne geçtiklerini anlattı.
"CUMHURBAŞKANINI ALIP GÖTÜRECEĞİZ"
Karatepe, Çiğli'de darbe girişiminde yer alan bazı komutanlarla bir araya geldiklerini belirterek, burada kendilerine "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götüreceğiz" denildiğini iddia etti.
İfadesinde, timde bulunan kişilere "Aramızda Hizmet'ten olmayan var mı?" sorusunun yöneltildiğini ve olumsuz yanıt verilmediğini öne sürdü.
MARMARİS BASKININDA YAŞANLARI ANLATTI
Karatepe, 16 Temmuz gecesi helikopterle Marmaris'e indiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yöneldiklerini ve konuta yaklaşırken çatışma çıktığını söyledi.
Koruma polislerinin etkisiz hale getirildiğini, konuta girildiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede olmadığının anlaşıldığını belirten Karatepe, daha sonra timin dağlık alana çekildiğini ifade etti.
ÇALINTI SORULAR VE ÖRGÜT YAPILANMASINA İLİŞKİN İFADELER
Karatepe, ifadesinde örgütle ilişkisinin 1998 yılında başladığını, askeri okul yıllarında FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ve örgüt içinde "Selim" kod adını kullandığını anlattı.
2015 yılındaki kurmaylık sınavı öncesinde kendilerine şifreli flash bellekle sınav sorularının verildiğini, sınavda çıkan soruların bunlarla aynı olduğunu iddia etti.
PENSİLVANYA ZİYARETİNİ DE ANLATTI
Eski yüzbaşı, 2012 yılında ABD'de bulunduğu sırada Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü, görüşmeye giderken dikkat çekmemek için kılık değiştirdiğini ve yanında Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı hediye olarak götürdüğünü öne sürdü.
10 YIL SAHTE KİMLİKLE SAKLANDI
Darbe girişiminin ardından Afyonkarahisar'a kaçtığını anlatan Karatepe, yaklaşık 10 yıl boyunca "Salih Usta" ismini kullandığını, geçimini hurdacılık, inşaat işçiliği ve üç boyutlu tablo satarak sağladığını söyledi.
Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığını belirten Karatepe'nin, 15 Temmuz'un yıl dönümünde medyada çıkan haberlerin ardından yer değiştirmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Burkay Karatepe, ifadesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebi de değerlendiriliyor.