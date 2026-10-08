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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı Mehmet Yurdakul ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, şehit aileleri ve gazilerin taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına ilişkin taleplerinin yanı sıra başka hassasiyetlerinin de bulunduğunu belirterek, kendisine aktarılan görüşleri şöyle anlattı:

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ettik. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, muhakkak şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Şehit ailelerini ziyaret ediyoruz, gazilerimizi ziyaret ediyoruz ve onların görüşlerini alıyoruz, duygularını alıyoruz. Dün Alanya'da, Mahmutlar'da bir şehidimizin annesini ziyaret ettik. 2019 yılında Kuzey Irak'ta şehadete yürüyen Komando Zekeriya'nın annesini. Onun içinde acının nasıl yaşadığını gördük. 'Ben evlere temizliğe giderek bu çocukları büyüttüm' dedi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu, birçok vatan evladının ailesinin vermiş olduğu mücadele ve sonunda çocukları nasıl şehit ve gazi oldular. Sıvasız evde oturan insanlar ve bunun sonunda şimdi Abdullah Öcalan İmralı'da bir villada komisyon üyesi oluyor. Bu haksızlığa Türk halkı isyan ediyor, itiraz ediyor ve bu haklı itirazı burada da dinledik şimdi Antalya'da ve şunu ifade ettiler: 'Bize maddi iyilikler sağlayarak kırmızı çizgilerimizden taviz vermemizi kimse beklemesin. Meclise gittiğimiz zaman biz orada vatanın bütünlüğünü konuşacağımızı zannediyorduk. Özlük haklarımızı nasıl iyileştireceğimizden bahsettiler. Oysa bizi ilgilendiren özlük hakları değil, kırmızı çizgilerimiz.’ dediler. Çok da haklılar. Zaten şehit ailelerine ve sevgili gazilerimize yakışan duruş da budur

Özdağ’a, ekim ayına gelinmesine rağmen söz konusu taleplerin karşılanmasına ilişkin durum ile eylemler sırasında “uygunsuz davranışları” gerekçe gösterilerek Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu’nun uyum evine girişinin 11 ay 15 gün yasaklanması hakkındaki görüşleri soruldu.

Verilen sözün yerine getirilip getirilmediğini takip ettiklerini belirten Özdağ, şu yanıtı verdi:

“Evet, biz de bu sözü yerine getirip getirilmeyeceğini takip ediyoruz. Ben kendilerine şunu söyledim: Eğer Ekim ayında bu söz yerine getirilmez ve Ankara'ya gelirlerse, yazın olduğu gibi sıcak olmaz hava ve onlara hakları olan yerlerde kalma izni verilmez ise Zafer Partisi Genel Merkezi olarak kapılarımız gazilerimize ve şehit yakınlarına sonuna kadar açıktır. Geceleri genel merkezde kalabilirler. Bizim misafirimiz olarak diledikleri kadar biz onların bütün ihtiyaçlarını karşılarız.”