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Microsoft'un Xbox oyun bölümünü satmayı veya şirketten tamamen ayırmayı planladığına dair iddialar teknoloji ve oyun dünyasında geniş yankı uyandırdı. Şirket bünyesindeki işten çıkarmalar ve küçülme kararlarının ardından alevlenen söylentilere yanıt birinci ağızdan verildi.

SATIŞ İDDİALARINA NET YANIT

The New York Times'a röportaj veren Xbox CEO'su Asha Sharma, markanın satılacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Sharma, "Xbox satılık değil" diyerek markanın Microsoft çatısı altında uzun vadeli bir vizyonla yoluna devam edeceğini vurguladı.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Son dönemde Reuters ve The Information gibi yayın organlarında, Xbox'ın Microsoft'tan bağımsız bir yapıya bürünebileceği öne sürülmüştü. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sharma, kurumsal performansın artırılması adına farklı iş ortaklıkları ve operasyonel modellerin incelenebileceğini ifade etti.

Son dönemde 3 bin 200'ü aşkın pozisyonun kısıtlandığı kapsamlı bir küçülme sürecinden geçen şirket, performans iyileştirmeleri doğrultusunda stüdyo ve organizasyon yapısındaki esnek adımları sürdürmeyi hedefliyor.